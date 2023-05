Lula vai ganhar tempo





(foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Pestana deixa o PSDB





O ex-deputado federal e ex-secretário de Saúde Marcus Pestana (foto), um dos fundadores do PSDB em Minas, deixou o partido para assumir o cargo de diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI). Ele foi indicado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Pestana enviou na sexta-feira uma carta à direção do PSDB comunicando sua decisão e os motivos de se desligar da legenda, depois de 35 anos de atuação. Sua última candidatura foi ao governo de Minas, na eleição do ano passado.







A regra é clara





Pelas regras do IFI, quem exerce o cargo não pode ter vínculo regular e permanente de trabalho e filiação partidária. “Por esta razão me desfilei do PSDB, após 35 anos de militância desde a sua fundação, já que fui um dos primeiros vereadores em todo o Brasil, em 1988, e seu primeiro presidente municipal em Juiz de Fora. O ato se faz necessário por ser tratar de função eminentemente técnica e ser esta uma recomendação, por exemplo, da OCDE, mostrando a grande importância que as IFIs recebem por parte dos países desenvolvidos como elemento componente da boa governança fiscal”, disse Marcus Pestana. Antes de assumir a direção do IFI, ele terá de passar por uma sabatina no Senado.







Só se voltar a R$ 4,50





Os líderes de bancadas e blocos da Câmara Municipal de Belo Horizonte defendem, de forma unânime, que o Projeto de Lei 538/2023, que trata do subsídio ao transporte coletivo da capital mineira, só poderá ser aprovado caso o preço da passagem volte a R$ 4,50. Desde 23 de abril, o valor cobrado é de R$ 6. Com a decisão da Câmara, o presidente da casa, Gabriel Azevedo (sem partido), vai agora discutir com o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Colombini, de onde tirar os recursos.

Antes de autorizar qualquer pesquisa de petróleo na foz do Amazonas, o presidente Lula vai conversar com a direção da Petrobras, com o Ministério dos Povos Originários e quem mais for necessário para saber sobre os estudos de impacto ambiental e social. Se estiver tudo em dia, o governo dará carta branca. Mas, até saírem os estudos, nada será autorizado.