Japão promete isenção de visto de curta duração para brasileiros

Hiroshima, Japão - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu por cerca de uma hora com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, anfitrião da cúpula do G7, na manhã de sábado, horário local, em Hiroshima. Kishida anunciou que o Japão “iniciaria procedimentos para a introdução de isenção de visto de curta duração para portadores de passaporte comum do Brasil”. Também confirmou para “breve” um empréstimo de 30 bilhões de ienes (R$ 1,09 bilhão) para saúde e outros setores no Brasil. E “expressou sua esperança no avanço da reforma tributária do Brasil, afirmando que as empresas japonesas também estão prestando muita atenção a isso”.

Kishida saudou a candidatura do Brasil para sediar a COP 30 (30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima) e se comprometeu a trabalhar “em estreita colaboração” com Lula na proteção ambiental.

Ambos voltaram a defender a reforma do Conselho de Segurança da ONU, como os dois países fazem regularmente. Segundo o relato japonês, “os dois líderes reafirmaram a importância de valores fundamentais como a liberdade e a democracia, e concordaram em trabalhar juntos para a manutenção e fortalecimento de uma ordem internacional baseada no estado de direito”.

O encontro bilateral entre os líderes brasileiro e japonês foi preparado no dia anterior por uma reunião, também de quase uma hora, entre o chanceler Mauro Vieira e o colega Yoshimasa Hayashi. Este abordou, por exemplo, o investimento de R$ 1,09 bilhão em saúde e outros setores dizendo que o Japão gostaria de “trabalhar junto com o Brasil para sua rápida implementação”. Os dois ministros também “trocaram pontos de vista sobre a situação na Ucrânia e no Leste Asiático”, ou seja, sobre a guerra e a China, mas os temas não chegaram à discussão dos dois presidentes, ao menos segundo o relato oficial.





“TORTO ARADO” Lula presenteou Fumio Kishida com o livro ‘Torto Arado’, romance do escritor baiano Itamar Vieira Junior, além de outros livros brasileiros. Além do presente, Lula e agradeceu a “hospitalidade do povo de Hiroshima”. O registro foi compartilhado nas redes sociais. “Encontro com o primeiro-ministro do Japão, @fumio_kishida. Agradeci a hospitalidade do povo de Hiroshima. Vamos estreitar as relações entre os nossos países para estabelecer mais diálogos e conexões não apenas do ponto de vista comercial, mas também cultural, político e de ciência e tecnologia. Entreguei a ele alguns livros de autores brasileiros traduzidos para o japonês, incluindo “Torto arado”, de Itamar Vieira Júnior”, escreveu Lula.

Lula se reuniu também com o presidente da Indonésia, Joko Widodo. Pelo Twitter, o petista afirmou que a conversa tratou de temas ambientais e de paz. “Um país de 280 milhões de habitantes e muita coisa em comum com o Brasil. Tivemos uma boa conversa sobre a questão do clima e proteção de florestas e concordamos sobre a importância de um diálogo pela paz no mundo”, escreveu. Lula afirmou também durante o encontro que países populosos como o Brasil e a Indonésia devem se unir para marcar uma posição de mesma proporção no cenário internacional.

A guerra na Ucrânia foi outro tema abordado e, segundo o Itamaraty, ambos os países defendem a mesma posição em relação ao conflito. Widodo contou que se encontrou recentemente com Vladimir Putin, presidente da Rússia, e Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, para debater segurança alimentar no mundo. O Ministério das Relações Exteriores aponta que há interesse do lado da Indonésia em aumentar as importações brasileiras, em particular de proteína animal.

(Folhapress e outras agências)

Lula tem mais encontros bilaterais do que Bolsonaro

Mariana Costa





Em quase seis meses de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de 15 encontros bilaterais com chefes de Estado. Seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve com 12 autoridades no mesmo período. Lula terá mais reuniões hoje, já que tem encontro confirmado durante a cúpula do G7, com o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, além do interesse do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em se reunir com o petista. Apenas ontem, Lula se reuniu com o presidente da França, Emmanuel Macron, com o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, com o presidente da Indonésia, Joko Widodo, e com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. Na sexta-feira, o encontro foi com o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese.

Hoje, a previsão é de que Lula se reúna com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e com o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh. Em janeiro, Lula fez sua primeira viagem internacional no terceiro mandato e se encontrou com o presidente da Argentina Alberto Fernández. Dois dias depois, a reunião foi com o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou. No mês seguinte, em visita aos Estados Unidos, o presidente se encontrou com o presidente Joe Biden. “Estamos voltando a estabelecer parcerias importantes para o cuidado com nosso meio ambiente e na defesa da democracia. O Brasil está de volta ao debate mundial”, escreveu Lula nas redes sociais.

Em abril, Lula teve cinco encontros bilaterais. No dia 14, foi recebido pelo presidente da China, Xi Jinping e pelo presidente da Assembleia Popular Nacional da China, Zhao Leji, no Grande Palácio do Povo, sede do governo chinês. No dia seguinte, o presidente foi recebido pelo Xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, dos Emirados Árabes Unidos. Os dois fizeram uma reunião para firmar acordo entre os dois países no palácio Qasr Al Watan, sede do governo.

Já no dia 18, foi a vez de Lula receber o presidente da Romênia, Klaus Werner Iohannis, no Palácio Itamaraty, em Brasília. No dia 22, o presidente embarcou para Portugal, onde se encontrou com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e com o primeiro-ministro português, António Costa. Quatro dias depois, Lula visitou o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa, sede do governo, no centro de Madri. Em seguida, ele almoçou com o rei Felipe VI no Palácio Real.

Durante viagem ao Reino Unido para a coroação do rei Charles III, em 5 de maio, Lula se reuniu com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak para tratar de acordos bilaterais. Quatro dias depois, recebeu o primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, em Brasília.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, no início de mandato, se encontrou com 12 chefes de estado. A maior parte dos encontros bilaterais se concentrou durante a participação de Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial, em janeiro de 2019, em Davos, na Suíça. Apenas nesse evento foram nove reuniões. Outra característica é que a maioria das autoridades são consideradas líderes conservadores.

Em janeiro, durante participação no Fórum Econômico Mundial, Bolsonaro se reuniu com o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, com o primeiro-ministro japonês, Shinz? Abe, com o presidente da Suíça, Ueli Maurer, com o primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, com o primeiro-ministro da República Tcheca, Andrej Babis, com o presidente da Polônia, Andrzej Duda, com o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e com o presidente da Colômbia, Iván Duque.

Em 19 de março, o encontro foi com o então presidente dos EUA, Donald Trump. Na época, a reunião tratou de parcerias estratégicas na área militar entre os dois países. Em 23 de março, Bolsonaro foi ao Chile para se encontrar com o presidente Sebastián Piñera. Já em 31 de março, a reunião foi com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no país do Oriente Médio. O objetivo do encontro era assinar acordos bilaterais nos setores de ciência e tecnologia, defesa, segurança pública, aviação, saúde e medicina.