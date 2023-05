Lula defende mudança na composição da ONU e do FMI

440

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, que discursou sentado ao lado do presidente dos EUA, Joe Biden (foto: LUDOVIC MARIN/POOL)



Hiroshima, Japão - Sentado ao lado do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez seu primeiro discurso na cúpula do G7, na tarde de sábado, horário local, em sessão cujo tema era a cooperação internacional para enfrentar crises globais. Em crítica ao próprio G7— grupo que reúne EUA, Reino Unido, Alemanha, Japão, França, Canadá e Itália —, ele afirmou que a solução para as ameaças sistêmicas atuais “não está na formação de blocos antagônicos ou em respostas que contemplem um número pequeno de países”. Citando o “retrocesso” da paralisação da Organização Mundial do Comércio (OMC), sem citar nominalmente os Estados Unidos, Lula disse que “não faz sentido convocar emergentes para resolver as crises do mundo sem atender às preocupações deles”. E “sem que estejam adequadamente representados nos principais órgãos de governança global”, acrescentou, retomando a cobrança por uma reforma na composição de instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Conselho de Segurança da ONU. O petista deu o exemplo da crise argentina. “O endividamento externo que vitimou o Brasil no passado e hoje assola a Argentina é causa de desigualdade e requer do FMI que considere as consequências sociais de suas políticas de ajuste”, afirmou.

A sessão de trabalho na qual Lula discursou resultou em um comunicado sobre a crise de segurança alimentar, assinado tanto por líderes dos paísesembros do G7, como os EUA, quanto por convidados, como o Brasil. O texto foi negociado pela chancelaria brasileira para buscar neutralidade. Os líderes listam as ações que pretendem tomar, “em cooperação com a comunidade internacional, para fortalecer a segurança alimentar e nutricional global”. Concentram-se na “crise imediata”, citando a guerra na Ucrânia, que “agravou ainda mais o quadro” pós-pandemia. “Especialmente à luz de seu impacto na segurança alimentar e na situação humanitária em todo o mundo, apoiamos uma paz justa e duradoura baseada no respeito ao direito internacional, aos princípios da Carta da ONU e à integridade territorial e a soberania”, afirma o comunicado.

Entre as ações, o documento inclui “apoio à exportação de grãos da Ucrânia e da Rússia” e “a recuperação do setor agrícola na Ucrânia”. Além de outras como “apoiar a assistência humanitária multissetorial a países em crise e com níveis de emergência de insegurança alimentar aguda, como aqueles no ‘chifre’ da África”, prossegue, em referência à região formada por Etiópia, Eritreia, Somália, Djibouti, Quênia e Sudão.

Em seu segundo discurso, em sessão de trabalho sobre sustentabilidade, Lula voltou a cobrar os países desenvolvidos por promessas não cumpridas e ofereceu a liderança do Brasil no tema do meio ambiente. Ele citou a promessa de disponibilizar US$ 100 bilhões por ano em ações para conter as mudanças climáticas, como ficou acordado na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP), de Copenhague, em 2009. “De nada adianta os países e regiões ricos avançarem na implementação de planos sofisticados de transição se o resto do mundo ficar para trás ou, pior ainda, for prejudicado pelo processo,” disse Lula.

O presidente emendou: “Os países em desenvolvimento continuarão precisando de financiamento, tecnologia e apoio técnico para transformarem suas economias, combater a mudança do clima, preservar a biodiversidade e lutar contra a desertificação. Para quebrarmos esse ciclo vicioso, precisamos atacar o terceiro desafio político: liderança. Precisamos mobilizar todos os setores no esforço comum, porém diferenciado, de prevenir a intensificação ainda mais grave da mudança do clima.”





ENERGIA Lula destacou o potencial do Brasil em energia solar, eólica, biomassa, etanol, biodiesel e hidrogênio verde. “Temos consciência de que a Amazônia protegida é parte da solução. É por isso que estamos organizando em agosto deste ano, em Belém, uma cúpula de países amazônicos. E é por isso que o Brasil teve sua candidatura a sede da COP30 do clima aprovada após decisão unânime do Grupo Latino-Americano e Caribenho,” afirmou.

O presidente agradeceu os aportes anunciados recentemente ao Fundo Amazônia e firmou compromisso de atuar em parceria com os demais países que possuem florestas tropicais. “O Brasil será implacável em seu combate aos crimes ambientais. Queremos liderar o processo que permitirá salvar o planeta. Vamos cumprir nossos compromissos de zerar o desmatamento até 2030 e alcançar as metas voluntariamente assumidas no Acordo de Paris.”

O Brasil não era convidado a participar das reuniões do G7 havia 14 anos. É comum que outros países sejam convidados e este ano oito estão presentes. Índia, Indonésia, Austrália, Ilhas Cook, Comores, Coréia do Sul, Vietnã e Brasil marcam presença com seus representantes. (Folhapress e outras agências)

Reuniões bilaterais com Macron e Scholz

Hiroshima, Japão - O segundo dia da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Japão foi encerrado com um jantar oferecido pelo primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, aos líderes que participam da cúpula do G7. Antes Lula reuniu-se com o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz. Os dois debateram sobre construção de caminhos para a reconstituição da paz na Ucrânia e sobre a agenda ambiental. Eles também acertaram a segunda edição das Consultas Intergovernamentais de Alto Nível Brasil-Alemanha, prevista para 4 de dezembro, em Berlim.

As consultas consistem em encontros bianuais, entre os chefes de governo dos dois países, acompanhados de membros de alto escalão de seus gabinetes. O objetivo é avaliar e promover parcerias, identificar campos para cooperação e aprofundar o diálogo sobre temas da agenda global. Em seu perfil na rede social Twitter, Lula escreveu que foi um prazer reencontrar Scholz. “Já estivemos juntos este ano no Brasil, e agora, no Japão, reafirmamos a retomada das boas relações entre nossos países, com diálogo e cooperação”.

O encontro com Scholz foi o último de um dia cheio em Hiroshima, onde Lula participa da cúpula do G7, como chefe de governo de um dos oito países convidados. O presidente brasileiro participou de duas reuniões com as lideranças de outros 14 países e da União Europeia, além de ter tido reuniões bilaterais com Kishida; com o presidente da Indonésia, Joko Widodo; com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, e com o presidente francês, Emmanuel Macron. “Muitos diálogos importantes nessa volta do nosso país a um encontro do G7. Amanhã tem mais!”, Lula escreveu no Twitter, ao comentar sobre as reuniões de sábado.

Com Macron, Lula conversou sobre a proteção da Amazônia, a guerra na Ucrânia, cooperação em defesa e ampliação de trocas na área da cultura. Depois do encontro, o presidente francês publicou, em seu perfil no Twitter, sobre as relações entre Brasil e França. “Em Paris, em junho; no G20 na Índia, em setembro; e depois no Brasil, no ano que vem; vamos forjar um pacto financeiro contra a pobreza, pelo clima e pela natureza”, escreveu Macron, cuja mensagem foi retuitada pelo presidente brasileiro, com uma versão em português para o texto.





ENCONTRO INCERTO

COM ZELENSKY





O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, desembarcou em Hiroshima no início da noite de sábado, horário local. Quase ao mesmo tempo, saiu o comunicado final do G7, com críticas à China. Ao chegar, Zelensky publicou uma mensagem no Twitter mencionando “reuniões importantes com parceiros e amigos da Ucrânia”. Em seguida, saudou “a decisão histórica dos Estados Unidos e do presidente [Joe Biden] de apoiar uma coalizão internacional de caças” - referência à liberação pelos EUA do uso do jato militar F16 pela Ucrânia. A reunião bilateral solicitada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não estava confirmada.

Ao entrar em uma reunião, já no âmbito da cúpula, ele acrescentou, sobre os caças: “Estou muito feliz. Muito obrigado. Agradeço aos nossos parceiros. Vai realmente ajudar nossa sociedade, nosso povo, para salvar casas, famílias”. Posteriormente, ele descreveu o encontro bilateral que teve com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, dizendo ter apresentado “em detalhe a fórmula ucraniana de paz e pedido à Índia para se juntar à sua implementação”. Agradeceu Modi por apoiar a integridade territorial do país. O presidente ucraniano pediu que o governo indiano deixe a posição de neutralidade e reconheça a violação do território da Ucrânia pela Rússia.

Diferentemente do indiano, Lula ainda não havia, até o início da noite em Hiroshima, aceito o pedido de reunião bilateral feito por Zelensky. A reportagem questionou Lula, pela manhã, se iria se encontrar com o ucraniano. “Não sei”, respondeu ele. A reunião de Zelensky com Modi foi na sala ao lado daquela em que, ao mesmo tempo, Lula se encontrou com o presidente da França, Emmanuel Macron, para conversar longamente sobre a guerra da Ucrânia, entre outras temas.

Joe Biden vai se encontrar com Zelensky hoje para reunião bilateral. Biden “continuará a reiterar o apoio firme e resoluto dos Estados Unidos à Ucrânia daqui para frente”, disse um funcionário do governo à CNN norte-americana. O assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse que Biden também deseja reunião bilateral com Lula para debater a guerra da Ucrânia durante a cúpula do G7. Além de Lula, Sullivan afirmou que Biden também deseja conversar com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, sobre o mesmo assunto.