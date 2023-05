Moro atribui cassação a "ressentimento e ódio"

440

Sergio Moro disse que Dallagnol é a pessoa "mais honrada" que conheceu (foto: EDESIO FERREIRA/EM/D.A.PRESS) Deltan Dallagnol foi enquadrado na Lei da Ficha Limpa pelo TSE (foto: EVARISTO SÁ/AFP)



São Paulo - O senador e ex-juiz da Lava-Jato Sergio Moro (União Brasil-PR) defendeu ontem o ex-coordenador da operação Deltan Dallagnol, que teve o seu mandato de deputado federal cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite de terça-feira. Ele discursou em cima de um carro de som em Curitiba, durante a Marcha para Jesus. Ao lado de Dallagnol, ele afirmou que o ex-procurador perdeu o mandato porque o Brasil “vive uma fase de ódio no coração e mente de algumas pessoas”. E também pediu orações.

“Hoje não é um dia de falar de política, hoje é um dia para se consagrar a Jesus, a Deus. Eu não sou um profundo entendendor da Bíblia. Mas uma coisa eu sei que aprendi na Bíblia: que acima de tudo tem o amor. O amor a Deus, e o amor ao próximo. É o mandamento principal e acho que este país, infelizmente, neste momento, vive uma fase de ódio no coração”, disse Moro na abertura do seu discurso. “Eu queria pedir, encarecidamente, orações para que nós possamos afastar esses maus sentimentos dos corações e das mentes das pessoas, principalmente em Brasília e que para nós, possamos seguir adiante”, emendou.

Em seguida, citou Dallagnol: “Deltan é a pessoa mais honrada que eu conheço, uma das melhores pessoas que já conheci. E eu digo isso sem ser um amigo próximo dele, digo isso pela admiração profissional pelo trabalho que ele fez nesse país, o quanto ele se dedicou a esse país, quantos riscos ele assumiu”. “Esse homem aqui sofreu, nessa semana, uma gigantesca injustiça. E uma gigantesca injustiça, não vou entrar no mérito, não vou criticar ninguém, mas que eu atribuo a esse sentimento de ressentimento e de ódio, e se a gente se deixa se dominar pelo ódio e pelo ressentimento, a gente se afasta cada vez mais de Deus e de Jesus”, completou o senador.

Moro compartilhou o vídeo de recepção de Dallagnol ao chegar a Curitiba. “Respeitamos, é claro as instituições, mas é uma injustiça muito grande a cassação do mandato de @deltanmd”, publicou o senador em seu Twitter, na noite dessa sexta-feira. Em discurso no Salão Verde da Câmara dos Deputados na quarta-feira, o Dallagnol afirmou que sua inelegibilidade é uma “invenção”. “Inventaram uma inelegibilidade para mim. A corrupção está em festa. Eu perdi meu mandato porque combati a corrupção”, atacou.

Dallagnol e Moro são amigos de longa data. Eles atuaram juntos na Operação Lava-Jato. O senador como juiz federal e o deputado federal como procurador, sendo coordenador da operação. Em 2019, o site The Intercept Brasil divulgou uma série de mensagens trocadas entre eles pelo aplicativo Telegram sobre procedimentos e decisões em processos, incluindo os que levaram à condenação de Luiz Inácio Lula da Silva, que não pôde concorrer na eleição presidencial de 2018 e foi condenado e preso. Eles foram acusados de parcialidade e a condenação do petista foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal.

Recentemente, Moro e Dallagnol foram acusados de tentativa de extorsão pelo advogado Rodrigo Tacla Duran, durante a Lava-Jato. Duran disse que foi “alvo” da operação por não ter aceitado ser “extorquido”. De acordo com as denúncias do advogado, advogados ligados à Lava-Jato pediram a ele US$ 5 milhões para que não fosse preso no pela operação.





UNANIMIDADE O TSE cassou o registro da candidatura de Deltan e determinou a perda do mandato do deputado com base na Lei da Ficha Limpa. A decisão foi por unanimidade. O tribunal entendeu que Deltan, ao deixar o cargo de procurador da República tendo 15 pedidos de abertura de processo administrativo contra ele, fraudou a aplicação da Lei da Ficha Limpa. A lei diz que membros do Ministério Público e juízes que deixarem a carreira enquanto forem alvos de processos administrativos ficam inelegíveis por oito anos.

O tribunal seguiu o voto do relator, ministro Benedito Gonçalves. “Em outras palavras, quem pretensamente renuncia a um cargo (direito a princípio conferido pelo ordenamento jurídico), para, de forma dissimulada, contornar vedação estabelecida em lei (impossibilidade de disputar eleição para o cargo de presidente de tribunal), incorre em fraude à lei”, disse o ministro do TSE.

Moro já respondeu a processo por motivo semelhante, deixar a magistratura para fugir de processo administrativo. Mas foi absolvido por unanimidade. O senador ainda responde a outra ação no TSE, movida pelo Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro e do segundo colocado na disputa pelo Senado no Paraná, Paulo Martins. O PL aponta inconsistências na prestação de contas da campanha de Moro, como falta de comprovante de origem de dinheiro, além de omissão de receitas e de gastos. O senador nega as acusações e teve o registro autorizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.