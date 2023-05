Um dado que preocupa

440









Denise RotheNburg E EQUIPE DE POLÍTICA





Pesquisa com parlamentares feita pela Vector Research confirma a elevada expectativa para a aprovação do arcabouço fiscal. Porém, ainda existem muitas dúvidas sobre a reforma tributária. Mais de 50% da amostra indica o projeto como principal tema de interesse a ser deliberado até o final do ano. Ainda assim, as expectativas em relação à aprovação são baixas, 49,2% dos entrevistados não acreditam que a medida irá para pauta e 6,2% não souberam ou não quiseram opinar.





Os principais entraves, segundo os entrevistados, é o próprio texto da PEC e a baixa articulação política. O fato de o assunto estar em debate num grupo que não aceita emendas restringiu o conhecimento da proposta aos “iniciados”.





Pressão total

Pré-candidata ao governo do Distrito Federal e aliada do presidente da Câmara, Arthur Lira, a vice-governadora do DF, Celina Leão, está em campo para reverter a trava de recálculo do fundo constitucional incluída no projeto do arcabouço fiscal. Do outro lado desse campo, estão os demais estados, loucos para sobrar algum para viabilizar seus investimentos.





TCE multa 226 prefeitos

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) multou, nesta semana, 226 prefeitos, 67 vereadores e 61 responsáveis por órgãos municipais que não entregaram a prestação de contas à corte no prazo exigido ou deixaram de comprovar a publicidade nos relatórios de gestão fiscal (RGF) e execução orçamentária (RREO). Cada um dos gestores recebeu multa de R$ 2 mil. Em Belo Horizonte, 12 órgãos se tornaram inadimplentes com a decisão, além do próprio prefeito Fuad Noman (PSD).





Câmara

A Câmara Municipal de Belo Horizonte recebeu doação da construtora Patrimar, conforme consta no Diário Oficial do Município (DOM) de ontem. Segundo o documento, será feita uma reforma do paisagismo, incluindo as mudas, materiais e serviços de mão de obra necessários para o plantio. Questionado pelo EM sobre o investimento do setor privado no Legislativo, o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo (foto) (sem partido), afirmou que teve essa ideia a partir de conversa com o ex-vereador Arutana Cobério Terena. “Isso tudo ocorre de maneira transparente, com publicação no DOM. Luiz Orsini, paisagista do Inhotim, deu de presente o projeto da Praça da Constituição depois de pedido meu. Isso é um privilégio. Zero custo para o contribuinte”, afirmou.





Aposentados cobram Zema

O atraso no pagamento de aposentados e pensionistas da extinta Minascaixa foi tema de audiência pública na Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Há mais de 60 dias, 533 beneficiários reclamam do não pagamento dos benefícios pelo governo de Romeu Zema (Novo), que é o responsável pela folha salarial. A alegação é de que o estado recebeu recurso de R$ 200 milhões da Fundação Libertas para arcar com as aposentadorias pelo caixa único, sem separar a quantia para a destinação correta. A audiência foi requerida pelos deputados Beatriz Cerqueira (PT), Betão (PT) e Macaé Evaristo (PT).





Paz & decisão

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (foto), é quem está encarregado de tentar hastear a bandeira branca entre o Ministério do Meio Ambiente e o de Minas e Energia no caso da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Porém, quem vai bater o martelo é Lula.





Por falar em Lula...

O presidente foi aconselhado a não assumir a coordenação política do governo. É que, se der errado, ele não terá ninguém para culpar ou substituir e o desgaste será pessoal.





Na fogueira

Até aqui, não eram poucos os parlamentares que preferiam conversar com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Agora, porém, muitos estão mudando a rota. Alguns, até dentro do próprio PT, dizem que, ali, Costa chegou com a fama de tocador de obras e está ganhando a alcunha de “tocador de gente”.





Enquanto isso, no salão verde...

Os deputados brincavam dia desses que Lula já retomou o Bolsa Família, o Minha casa, minha vida e corrigiu o salário mínimo. Só falta Marina Silva pedir para sair do governo, se perder a batalha da exploração de petróleo na Amazônia.