E EQUIPE DE POLÍTICA





Gleisi em BH





A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann, chega hoje a Minas Gerais para debater a situação política do país e as prioridades do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Hoje, ela terá encontros com a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), e com o presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Martins Leite (MDB). Depois, se reúne com prefeitos e vereadores do partido. Já amanhã, Gleisi vai a Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e a Montes Claros, no Norte do estado.







Oposição





Os 20 deputados estaduais do bloco Democracia e Luta, de oposição ao governador Romeu Zema (Novo), anunciaram que mesmo estando em minoria vão trabalhar para obstruir as pautas em plenário e nas comissões. O objetivo é forçar o Executivo estadual a enviar à Assembleia Legislativa projetos de reajuste salarial para os servidores e o pagamento do piso para a Educação. Até o momento, a única movimentação do governo foi para uma recomposição de 5,8% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em abril, os deputados da base de Zema aprovaram o aumento do salário do governador, vice e secretários em 298%.







Emergência