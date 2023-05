Julgamento de Collor

Lula, o pragmático

O governo “venderá” a versão de que a aprovação da urgência do novo arcabouço fiscal, ontem, na Câmara (foto), foi da lavra do Poder Executivo e do PT. Em conversas reservadas, porém, os petistas têm dito que a vitória foi do Parlamento, uma vez que os petistas não têm maioria para impor sua vontade.







Manda quem pode...

Obedece quem tem juízo. Para não perder esse discurso de vitória do governo, a ordem é evitar a apresentação de emendas por parte do PT. Só tem um probleminha: Setores do partido querem adotar a velha forma oposicionista de “marcar posição”, especialmente, no que se refere a reajustes do funcionalismo.







Faz sentido

O PT não quer deixar passar em branco nada que possa lhe garantir mobilização popular. E as organizações dos servidores públicos têm esse poder. Por isso, muitos querem apresentar emendas. É agradar agora para ter apoio no futuro, quando a turma de Jair Bolsonaro voltar às ruas.

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, votou ontem pela condenação do ex-presidente e ex-senador Fernando Collor (PTB-AL) a de 33 anos, 10 meses e dez dias de prisão. O magistrado é o relator da ação penal derivada da Operação Lava-Jato que acusa Collor de receber propina de R$ 29 milhões, entre 2010 e 2014, em esquema de corrupção na BR Distribuidora, empresa subsidiária da Petrobras. A denúncia é da Procuradoria-Geral da República. Fachin considerou o ex-presidente culpado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os demais ministros do STF ainda votarão