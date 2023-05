Bolsonaro diz à PF que não sabia falsificação de dados sobre vacina

440

O ex-presidente Jair Bolsonaro ficou cerca de quatro hora na sede da Polícia Federal em Brasília (foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP)



Brasília – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, ontem, em depoimento à Polícia Federal, que nunca determinou nem soube da inclusão de dados falsos no programa ConecteSUS e que não teria razão para fazer isso. O ex-chefe do Executivo federal foi ouvido no inquérito que investiga suposto esquema de adulteração de cartões de vacinação que teria beneficiado ele, a filha Laura, o seu ex-ajudante de ordens Mauro Cid e familiares dele. Bolsonaro chegou à PF em Brasília por volta das 13h30 e ficou lá por cerca de quatro horas. Estava acompanhado pelo advogado criminalista Paulo Cunha Bueno.

Como há várias pessoas envolvidas na investigação, a Polícia Federal questionou o ex-presidente sobre cada uma para saber a relação que tinham com ele. Foi perguntado, por exemplo, se tinha conhecimento do esquema e se partiu dele a ordem de acesso ao sistema do Ministério da Saúde, onde as informações sobre a vacinação contra a COVID-19 foram inseridas e depois retiradas. Além disso, questionaram se havia determinação que ligaria Bolsonaro às fraudes praticadas por essas pessoas, que foram presas. Ele reafirmou que não mandou e que não soube da inserção de dados falsos no ConecteSUS.

Sobre a falsificação da carteira de vacinação da filha, ele disse que Laura tinha 12 anos quando viajou aos EUA e, na ocasião, entrou se declarando como não vacinada. E que ela laudo médico que permitia não tomar a vacina. No último dia 3, a PF cumpriu mandados e busca e apreensão na casa de Bolsonaro em Brasília, a fim de encontrar provas de envolvimento dele no esquema. O celular dele foi apreendido. Naquele dia, o ex-presidente reafirmou à imprensa que não se vacinou contra a COVID e que não houve adulteração nos dados do cartão dele e da filha. Mas se negou a depor na PF com a justificativa de que precisava, antes, ter acesso à investigação. Por isso, foi ouvido apenas ontem.

Durante a operação, a PF prendeu seis pessoas, entre elas o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. As investigações apontaram que Cid fazia parte do grupo ligado ao ex-presidente que informações falsas no ConecteSUS para obter vantagens e emitir certificados de vacinação contra a COVID. Além de Bolsonaro e da filha, foram emitidos certificados de vacinação com dados falsos em nome de Mauro Cid, da mulher sposa dele e das três filhas do casal.

Segundo a PF, os dados de vacinação do ex-presidente foram incluídos no sistema do Ministério da Saúde em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, cidade onde Cid teria conseguido o cartão de vacinação da mulher. Uma enfermeira da prefeitura confirmou à PFque emprestou a senha para o secretário municipal de Governo, João Carlos de Sousa Brecha, apagar registros de vacinação de Bolsonaro. Brecha também foi detido em 3 de maio.

enquanto isso...

...Deltan Dallagnol

perde mandato

O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) perdeu o mandato por determinação do Tribunal Superior Eleitoral, ontem à noite. “O tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura de Deltan Dallagnol ao cargo de deputado federal”, proclamou o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os votos dele, continuam com o partido. O ministro Benedito Gonçalves, relator da ação, votou pela inegibilidade e cassação do deputado federal Deltan Dallagnol, ex-procurador da Operação Lava-Jato. A argumentação para o voto favorável à cassação de Dallagnol foi que ele teria se exonerado do cargo de procurador em novembro de 2021, com a intenção de evitar que os processos que o Conselho Nacional do Ministério Público tinha contra ele se tornassem administrativos. Com base na legislação, magistrados não podem ter processos não julgados na esfera administrativa caso queiram disputar eleições. “Quem pretensamente renuncia a um cargo para, de forma dissimulada contornar vedação estabelecida em lei, que é a indisponibilidade de disputar a eleição, incorre em fraude à lei”, conclui.