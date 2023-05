440





CPI do MST, a próxima fronteira





Com o ex-presidente Jair Bolsonaro visto por técnicos em direito como um homem a um passo de virar réu num inquérito criminal com base no material apreendido na casa do ex-ajudantes de ordens Mauro Cid, os bolsonaristas vão tentar empatar o jogo com a CPI do MST. Depois que os integrantes do Movimento dos Sem-Terra foram recebidos com tapete vermelho em todas as instâncias de governo, a turma do ex-presidente no Parlamento considera mais fácil tentar desgastar o governo por aí, buscando quem financia o movimento, do que com a CPI dos atos de 8 de janeiro, onde os acampamentos bolsonaristas do pós-eleição e o quebra-quebra na esplanada põem às claras a tentativa de golpe. Embora o inquérito mais adiantado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro seja o do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quem acompanha de perto o processo que envolve o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro no inquérito de fraude do certificado de vacinação diz que o caso tende a se desdobrar em outros casos.

Ou uma coisa ou outra:

Ao atribuir tudo a Mauro Cid, o presidente Jair Bolsonaro assume a roupagem de alguém que não sabia do que acontecia na própria cozinha. Investigadores desconfiam que o depoimento desta semana não combina com um presidente que, numa reunião ministerial em plena pandemia, afirmava não admitir ficar sem saber tudo o que acontecia no governo, especialmente, quando envolvesse a sua família.

vice-presidente Geraldo Alckmin (foto: EVARISTO SA/AFP)

Um quase incêndio

O almoço do vice-presidente Geraldo Alckmin (foto) com a Frente Parlamentar do Agro (FPA) não naufragou por pouco. Desde que Alckmin foi à feira do MST, começou uma pressão enorme para que a FPA adiasse o encontro. Uma outra parte, porém, bateu o pé e venceu o argumento de que era preciso saber mais detalhadamente o que governo pretende fazer com quem invadir fazendas produtivas.





E o arcabouço, hein?

O texto do relator, Claudio Cajado, foi elogiado e a aposta dos parlamentares é a de que será aprovado. Como disse o presidente da Câmara, Arthur Lira, no LIDE Brazil Investiments, em Nova York, sem arcabouço, o país ficará no limbo.

Com “jabuti” não vai

Está uma guerra por causa da Medida Provisória que trata do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Se for mantido, no texto do Senado, o transporte de gás natural na região da Mata Atlântica, como estava na proposta aprovada na Câmara, a pressão pelo veto do governo será enorme.

Ação contra Nikolas

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) é alvo de uma ação movida pela Aliança Nacional LGBTI+ e a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas (Abrafh). As duas entidades acusam o parlamentar de transfobia e de espalhar discurso de ódio contra pessoas trans ao discursar na Câmara em 8 de março. Nesse dia, ele subiu à tribuna usando uma peruca

e se apresentou como ‘deputada Nikole” para dizer que “as mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres”.





R$ 5 milhões de indenização

As entidades cobram de Nikolas Ferreira indenização no valor de R$ 5 milhões por danos morais coletivos, além da suspensão de suas contas nas redes sociais e a exclusão dos selos de verificação de seus perfis na internet. Segundo as advogadas que assinam a ação, a fala de Nikolas Ferreira e a sua performance no plenário “configuram crime de transfobia,

seguido de evidente discurso de ódio.”





Combate à LGBTfobia

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais será palco hoje de ações no Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. Será realizada uma audiência pública às 16h, seguida pela apresentação de um pacote de projetos de lei contra a LGBTfobia. Às 18h, um sarau na Praça da Assembleia contará com a participação de artistas como Piê Poeta, Titia Rafa e Penélope. Além disso, o Palácio Tiradentes será iluminado com as cores da bandeira LGBT. A audiência pública foi solicitada pela deputada Bella Gonçalves (Psol). Bella (foto) é a primeira deputada estadual de Minas se orgulhar de ser uma mulher lésbica e tem se engajado nas lutas pela diversidade e pela população LGBTQIA .