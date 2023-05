E EQUIPE DE POLÍTICA

Um dos grandes embates no texto do arcabouço fiscal, além das punições em caso de não-cumprimento da legislação, será a tentativa de setores do Congresso de fazer com que qualquer arrecadação extra tenha a sua aplicação decidida pelo Congresso. Na prática, é a vontade de parte do Poder Legislativo de retomar o poder sobre a parcela do Orçamento da União que não está diretamente relacionada a emendas individuais, de bancada e de comissões, justamente o quinhão que, no governo passado, era distribuído a título de emenda de relator. A dúvida era se isso já estaria no relatório do deputado Claudio Cajado (PP-BA) ou seria apresentado como emenda por algum parlamentar do Centrão.





Por causa das punições ao Poder Executivo e dessa abertura para retomada do poder do Congresso sobre uma parcela maior do Orçamento, o texto já vem sendo bombardeado pelo PT como um “texto do Centrão”. Só tem um probleminha: os petistas não conseguirão aprovar a proposta sozinhos e vão precisar dos partidos de centro. Tanto é que Lula já avisou que não quer dissidências em relação ao acordo que for fechado para aprovar o arcabouço fiscal. O problema é que o texto do relator será muito diferente do que foi apresentado pelo governo e, até aqui, os partidos mais à esquerda não têm base sólida para fazer o que quiser. A queda de braço começa hoje.









Lula versus Lira

O arcabouço fiscal será o primeiro grande projeto do governo para votação e, nesse sentido, tanto o presidente Lula quanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, encabeçam as negociações. Lula tentará, ao máximo, evitar mudanças na proposta do governo. Já Arthur Lira, tem dito que quer aprovar a proposta. Só tem um probleminha: Arthur dará respaldo ao que for produzido no Parlamento. A Lula, dizem alguns, restará pegar ou largar.









Brecha para dependência

Entre os ensaios para o arcabouço fiscal, algumas propostas permitiam processar o presidente Lula por crime de responsabilidade, em caso de descumprimento do texto. Tem gente desconfiada de que será um penduricalho para deixar Lula mais dependente dos partidos de centro.







Enquanto isso, no MDB...

O governo está tão focado na discussão do arcabouço fiscal que arrisca deixar as medidas provisórias correrem soltas no Parlamento. E são 14 dias para votar, por exemplo, a reestruturação do governo. O relator é o líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões (AL), que fará diversas modificações na proposta. Sem dó.





(foto: Pedro França/Agência Senado)





... a ordem é cuidar dos seus

Quem tem acompanhado as discussões, considera que vem aí uma tentativa de repassar programas importantes, como o Parceria Público Privada para Investimentos, o PPI, para a ministra do Planejamento, Simone Tebet (foto), que é do MDB.







(foto: Karoline Barreto/CMBH)







Mudanças no ITBI

Os vereadores de Belo Horizonte aprovaram, ontem, uma série de alterações na Lei n° 5.492, que dispõe sobre os impostos pagos na transmissão de imóveis (ITBI). A principal delas é que a base para o cálculo será feita a partir do valor declarado pelo contribuinte e não mais pelo valor venal, que consta na transmissão ou cessão – desde que a nova quantia respeite uma faixa estabelecida pela prefeitura. Também foram retirados todos os dados referentes ao Cadastro Imobiliário, que mantinha a planta genérica de valores e demais dados dos imóveis no site da prefeitura, de forma pública e transparente. Por fim, o PL proposto pelo vereador Braulio Lara (Novo) também estendeu as novas regras para imóveis em construção e retirou a necessidade destes contratos terem firmas reconhecidas. O projeto recebeu 38 votos favoráveis e dois contrários, dos petistas Bruno Pedralva e Pedro Patrus.









Frente contra desastres





Mais um grupo parlamentar será criado na Câmara dos Deputados. Trata-se da Frente Parlamentar de Gestão de Risco e Desastres e cooperação humanitária. A iniciativa é do deputado mineiro Pedro Aihara (Patriota) e do capixaba Gilson Daniel (Podemos). O grupo buscará antecipar medidas de emergências aos potenciais problemas causados por enchentes, chuvas, desmoronamentos e secas. Entre medidas que devem ser sugeridas estão barreiras de contenção, sistemas de drenagem, monitoramento do uso do solo. Aihara integrou o Corpo de Bombeiros de Minas, como porta-voz da corporação, durante os processos de salvamento das tragédias de Mariana e Brumadinho.