As versões importam





Os bolsonaristas estão com o radar voltado ao material apreendido nas operações contra o presidente Jair Bolsonaro e ex-colaboradores, em especial, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid – aquele que guardava dezenas de pen drives, até na cozinha da casa. O tenente-coronel é hoje o que os aliados chamam de peça-chave para definir qual a narrativa prevalecerá nos inquéritos e processos contra o ex-presidente. O mais adiantado e que pode levar à inelegibilidade é o do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a reunião com embaixadores para desacreditar o sistema eleitoral do Brasil. Os bolsonaristas, porém, acreditam que esse fato não leva ao descrédito junto ao eleitorado mais conservador e o ex-presidente ainda manterá a posição de grande eleitor, com o tapete verde e amarelo no PL. O pior, avaliam ao mais preocupados, será se houver algo que possa colocar em xeque a imagem de homem simples que Bolsonaro construiu junto aos eleitores. Nesse caso, além de ficar inelegível, não restará sequer a posição de “grande eleitor”.





Zema e a tributária

Numa conversa em Nova York com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, avisou que, em breve, fará uma reunião dos governadores do Sudeste, a fim de buscar um alinhamento na discussão da reforma tributária. A ideia é tirar um posicionamento conjunto sobre o Imposto de Valor Agregado (IVA) único ou dual (um para a União e outro para os estados).





Legado para Arthur

Arthur Lira tem dito que, embora prefira o IVA único, o importante é aprovar a reforma possível, seja com o IVA único ou dual. Se Arthur Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, conseguirem aprovar essa reforma, o discurso positivo para a próxima eleição estará pronto.





A hora da verdade

Com as medidas provisórias do governo Lula a menos de um mês de perder a validade, acabou o recreio. A expectativa do Planalto é a de que o Poder Legislativo aprove tudo para dar o lastro de governabilidade no aquecimento para apreciação do arcabouço fiscal.





Muita calma nessa hora

Os últimos discursos de Lula afastaram ainda mais o União Brasil do governo, ao chamar representantes do agro paulista de “fascistas” e ACM Neto de “grampinho”. As falas, vindas de um presidente da República, foram vistas como mais um distanciamento do governo de parceria com o centro. Na visão de muitos políticos, Lula precisa entender que necessita de votos dos conservadores para compor maioria no Parlamento.





Bandeiras tarifárias

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que quer proibir a aplicação do sistema de bandeiras tarifárias. O mecanismo foi criado em 2015 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e repassa ao consumidor aumentos nos custos da geração de energia devido ao acionamento de usinas termelétricas. O texto aprovado é um substitutivo do deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), que destacou a ineficiência do sistema como forma de alertar o usuário sobre os custos de produção de energia. O projeto agora será analisado pelas comissões de Minas e Energia, Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).





Do pombo aos painéis

Dois dias depois de um pombo atingir o principal transformador de energia elétrica da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) e deixar o local sem luz por três horas, o presidente do órgão, vereador Gabriel Azevedo (sem partido), assinou na sexta-feira um acordo com a Cemig para adesão ao mercado livre de energia, com a instalação de painéis fotovoltaicos. “A medida possibilitará uma economia de 30% nos gastos da Câmara Municipal com eletricidade, representando uma economia anual de cerca de duzentos mil reais, a partir de 2024”, revelou o parlamentar. (Ígor Passarini)





Novo formato

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite (MDB), segue fazendo uma série de mudanças no órgão desde que assumiu o cargo, em fevereiro. Desta vez, o alvo vai ser o programa “Assembleia Fiscaliza”, que terá uma nova organização das suas atividades. “Além da prestação de contas pelo Executivo e do monitoramento de políticas públicas, atividades rotineiras de fiscalização realizadas pelas comissões passam a integrar a sua programação. Com essas novidades, o Assembleia Fiscaliza será composto por três frentes: Prestação de Contas do Governo, Tema em Foco e Audiências e Visitas de Fiscalização”, explicou o órgão. (IP)





Collor no STF



(foto: Evaristo Sá/AFP %u2013 5/9/18)



O Supremo Tribunal Federal (STF) começou na sexta-feira o julgamento que pode levar o ex-presidente Fernando Collor de Mello (foto) à prisão. O processo investiga uma suspeita de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava-Jato e tramita desde 2014 na corte, tratando de irregularidades na antiga subsidiária da Petrobras, a BR Distribuidora, onde o ex-presidente teria recebido R$ 20 milhões em propina. No início do seu voto, o ministro e relator do caso, Edson Fachin, afirmou que as provas produzidas contra Collor são sólidas e confirmam o controle exercido por ele na presidência e nas diretorias da empresa. O julgamento foi suspenso e será retomado na próxima semana.