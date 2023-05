Lula acena ao Congresso após derrotas expressivas e critica Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República (foto: Ricardo Stuckhert/pr)







Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou ontem que o governo depende do Congresso Nacional deputado. Em aceno ao Parlamento, o petista disse ter disposição para conversar com qualquer político, independentemente da filiação. “O deputado pode pensar diferente. Pode querer fazer uma emenda, querer mudar um artigo no projeto, e nós temos que entender que isso faz parte do jogo democrático. Não é o Congresso que depende do governo. Do jeito que está a Constituição brasileira, o governo depende do Congresso”, discursou o presidente durante evento de lançamento do programa Escolas em Tempo Integral, em Fortaleza.

Lula lembrou que seu partido, o PT, tem apenas 69 deputados, e que precisa de 257 para aprovar matérias importantes na Câmara. “Eu tenho que conversar com todo mundo. Não tenho que perguntar de qual partido é, tenho que pedir para ele votar em nós”, afirmou. A fala ocorre em meio à tentativa do governo de montar de uma base forte no Congresso, após duas derrotas significativas: a derrubada de decreto que veta partes do marco do saneamento e o adiamento da votação do projeto de combate a fake news, ambos na Câmara. Parlamentares se dizem insatisfeitos com a liberação de emendas pelo Executivo, e mesmo legendas da base do governo votaram expressivamente contra o governo.

Na quarta-feira, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, reconheceu que houve erros de articulação com o Congresso nas últimas semanas. “Eu diria que não foram empenhadas as emendas no prazo e na expectativa que os parlamentares tinham. Mas as coisas estão sendo azeitadas”, avaliou.

Em seu discurso, Lula ainda criticou o seu antecessor Jair Bolsonaro e citou as investigações relacionadas a suspeitas de fraude no cartão de vacina do ex-presidente, alvo de investigação da Polícia Federal. “Agora, [Bolsonaro] está dentro de casa com o rabinho preso. Está prestando depoimento. Ele vai saber o quanto foi ruim para ele mentir quando estava no governo. Até o cartão de vacina ele falsificou”, disse. Ele também criticou a gestão anterior pela condução da pandemia de COVID-19. Afirmou que cerca de 300 mil brasileiros morreram com a doença por causa da inação do governo e voltou a desaprovar Bolsonaro. “Imagine que qualidade de presidente da República com uma pandemia matando 700 mil pessoas e ele falsificou o seu cartão de vacina”, declarou o petista.

O presidente ainda fez referências aos ataques golpistas de 8 de janeiro que resultaram na depredação do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Chamou Bolsonaro de antidemocrático e defendeu respeito à democracia. “Tem muita gente presa e eles vão aprender uma lição: se querem governar esse país, não deem golpe. Disputem as eleições da forma mais honesta e aguardem o resultado das urnas.”

“Nos últimos quatro anos, esse país foi desgovernado. Parece que uma praga de gafanhoto passou por esse país e conseguiu destruir um monte de coisa que estava construída”, disse. Ele mencionou medidas que não foram adotadas durante o governo anterior, como ausência de reajuste de servidores federais e a falta de diálogo com estados e municípios. “Esse governo que saiu não conversava com governador, com prefeito, com sindicato, com nenhuma organização”, atacou. “Deus queira que nunca mais esse país tenha alguém tão antidemocrático. É esse o país que eles construíram, o país do ódio, da mentira, da venda das nossas empresas públicas, do desmonte do estado brasileiro. Nós vamos reconstruir esse país”, disse também.

No discurso, Lula ainda voltou a criticar a privatização da Eletrobras e relacionou o governo Bolsonaro com investigações de suspeitas de corrupção? “Ele [Bolsonaro] dizia que era honesto, vamos ver o que é corrupção agora com a turma dele”. (Folhapress e outras agências)

MP cria escolas em tempo integral

Brasília – Foi assinada ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a medida provisória que cria o Programa Escolas de Tempo Integral. Com investimento de R$ 4 bilhões, o governo quer ampliar em 1 milhão as vagas de tempo integral nas escolas de educação básica do país. Os recursos serão repassados para estados e municípios para que possam expandir as matrículas em suas redes de ensino. A ação é destinada a todos os entes federados, que deverão fazer a adesão e pactuar metas junto ao Ministério da Educação (MEC). “Não existe na história nenhum país que conseguiu se desenvolver sem investir na educação”, disse Lula, destacando a importância da qualificação da população para o desenvolvimento econômico do país. “Para que daqui a alguns anos esse país não deva nada a ninguém na qualidade da educação do nosso povo”, acrescentou.

O anúncio ocorreu no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Antes, Lula visitou a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Johnson, também na capital cearense. As escolas em tempo integral têm jornada escolar igual ou superior a sete horas diárias ou 35 horas semanais. Na primeira etapa do programa, o MEC vai estabelecer, junto a estados e municípios, as metas de matrículas em tempo integral. Os recursos serão transferidos levando em conta as matrículas pactuadas, o valor do fomento e critérios de equidade.

Durante o evento, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou ainda que o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) vai abrir uma linha de crédito e disponibilizar R$ 2,5 bilhões para que estados e municípios construam novas escolas no Brasil. Segundo ele, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) também colocará recursos a disposição de governadores e prefeitos para o mesmo fim. “Escola em tempo integral não é só aumentar o tempo, é acolher os alunos, é dar oportunidade, é valorizar o professor e integrar a comunidade”, disse Santana.

Nas etapas seguintes do Programa Escolas de Tempo Integral, o MEC deverá implementar estratégias de assistência técnica junto às redes de ensino para a adoção do tempo integral, com foco para a redução das desigualdades. Estão previstas ações para formação de educadores, orientações curriculares, fomento a projetos inovadores, estímulo a arranjos intersetoriais para prevenção e proteção social, melhoria de infraestrutura, além da criação de indicadores de avaliação e sistema de avaliação continuada.

O Programa Escolas de Tempo Integral busca viabilizar a meta 6 do Plano Nacional de Educação (PNE), que estabelece a oferta de “educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos estudantes da educação básica” até 2024. “O Relatório do 4º Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE 2022 mostra que o percentual de matrículas em tempo integral na rede pública brasileira caiu de 17,6%, em 2014, para 15,1%, em 2021”, explicou a Presidência.