Morre o ex-deputado David Miranda

David Miranda e Glenn Greenwald em sessão no Senado sobre espionagem dos EUA (foto: EVARISTO SÁ/AFP)







São Paulo - O ex-deputado federal David Miranda (PDT-RJ), de 37 anos, morreu, ontem. Casado com o jornalista Glenn Greenwald, ele havia sido internado em agosto do ano passado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, com um quadro grave de inflamação na região abdominal. A causa da morte não foi informada. O anúncio foi feito por Glenn nas redes sociais. “Sua morte, nesta manhã, ocorreu após uma batalha de 9 meses na UTI. Ele morreu em plena paz, cercado por nossos filhos, familiares e amigos”, escreveu. O jornalista relembrou a trajetória do companheiro, com quem tinha dois filhos. A mãe de David morreu quando ele tinha 5 anos. Deixado em um orfanato, na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio, ele foi adotado pela vizinha, mãe de outras quatro crianças.

“Ele se tornou o primeiro homem abertamente gay eleito vereador no Rio de Janeiro, e deputado federal aos 32 anos. Ele inspirou tantas pessoas com sua biografia, paixão e força de vida”, disse Glenn. David completaria 38 anos hoje. Desde a internação, em 6 de agosto, Glenn fazia atualizações periódicas nas redes informando o estado de saúde do marido. Ele afirmou ter ouvido ao menos três vezes que David tinha poucas chances de sobreviver além de uma semana. “Sendo David, recusou. Os últimos quatro meses deram à nossa família os mais belos momentos juntos”, afirmou, agradecendo aos médicos, enfermeiros e profissionais da saúde que se dedicaram à recuperação do ex-deputado.

Segundo Glenn, o ex-deputado chegou à sala de emergência com vários órgãos do sistema gastrointestinal gravemente inflamados e infectados. A infecção migrou para a corrente sanguínea e passou a causar falhas no pâncreas, rins, fígado e pulmões, relatou Glenn. “Durante as semanas em que ele melhorou mais, ele conseguiu respirar por dias sem a necessidade de um respirador. Ele foi capaz de falar com sua própria voz usando um tubo especializado.” Em artigo publicado em abril, em seu blog, Glenn contou que David estava quase totalmente acordado, comunicativo e alerta, registrando melhora em relação às seis semanas iniciais de internação, em que ele foi mantido, na maior parte do tempo, em coma induzido, disse.

Formado em jornalismo, David assumiu uma vaga na Câmara dos Deputados em 2019, após o ex-deputado Jean Wyllys renunciar ao mandato. Em maio daquele mesmo ano, ele foi destacado pela revista “Time” em uma reportagem sobre líderes da próxima geração, ao lado de outros nomes, como o da sueca e ativista ambiental Greta Thunberg.

Em setembro, a Justiça Eleitoral acolheu o pedido da família de David e retirou a candidatura do então deputado à reeleição. Ele havia sido internado para tratar uma infecção intestinal, após sentir dores abdominais. Os médicos, então, perceberam complicações no diagnóstico. Três meses após a internação, em novembro, Glenn afirmou que o quadro de saúde de David mudava radicalmente de um dia para o outro, com complicações sem aviso prévio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou uma nota prestando solidariedade à família e afirmando que David foi um “jovem de trajetória extraordinária que partiu cedo demais”.





SNOWDEN Edward Snowden, ex-analista de sistemas americano que revelou um sistema de vigilância em massa do governo dos EUA a jornalistas, Glenn entre eles, disse que de todos que participaram daquele momento, David, a quem chamou de querido amigo, foi talvez o mais justo e puro. “Jamais esquecerei que quando o Reino Unido quebrou suas próprias leis para deter David como um ‘terrorista’ por ousar ajudar um ato de jornalismo —e ameaçou jogá-lo em uma masmorra pelo resto de sua vida— ele nunca vacilou. Em vez disso, ele os desafiou a fazê-lo.” “Foi essa coragem que o libertou. Essa coragem que moveu a história adiante. Isso servirá para sempre como o exemplo do melhor de um homem. Vou sentir sua falta, David. Continue livre”, finalizou.