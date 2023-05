Governo, Congresso e MP criticam Telegram

Brasília – Integrantes do governo Lula, do Congresso Nacional e do Ministério Público reagiram à mensagem divulgada pelo Telegram a seus usuários contra o projeto de lei de combate às fake news, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. No texto enviado aos usuários da plataforma, ontem, o Telegram distorce o conteúdo do PL 2.630, afirma que “o Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão” e diz que ele daria ao governo poder de censura. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, disse que a empresa “desrespeita as leis brasileiras e utiliza sua plataforma para fazer publicidade mentirosa contra o projeto”. “As medidas legais serão tomadas. Empresa estrangeira nenhuma é maior que a soberania do nosso país”, declarou.

O Ministério Público Federal em São Paulo expediu ofício ao representante legal do Telegram com questionamentos sobre o envio da mensagem. O prazo para resposta é de dez dias. As perguntas foram feitas dentro de um inquérito civil em andamento no órgão sobre a atuação das plataformas. O relator do projeto, Orlando Silva (PC do B-SP), disse que o Telegram abusa de seu poder no mercado de serviços de mensagem para disseminar mentiras e atacar o Parlamento. “É inaceitável a tentativa de pôr de joelhos o Parlamento brasileiro”, disse. “É inaceitável o abuso do poder econômico.”

Pouco antes, o deputado havia se manifestado no plenário da Câmara. “O Telegram nunca participou de nenhum debate nesta Casa porque não se interessou em contribuir com as discussões legítimas que o Parlamento fez”. Ele disse ainda que vai estimular que o Judiciário e o Executivo respondam ao ataque da empresa.

Líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) criticou as plataformas e afirmou que elas usam seu alcance para agir contra o interesse público. “Hoje o Telegram nos brindou com clara tentativa de interferir no debate democrático e evidente demonstração de abuso de poder. Esses abusos deixam escancarado por que a regulação é necessária.”

Felipe Francischini (União Brasil-PR) também considerou grave a ação do Telegram. “Eu sou contra o texto atual das fake news, acho que tem que mudar o texto mais um pouco, mas é fato que nós temos que aprovar alguma coisa”, disse. “Outros países já aprovaram legislações nesse sentido e não pode o Telegram mandar mensagem para usuários com conotação política, mesmo que seja a favor do que eu penso, contra esse atual texto das fake news. Mas é um absurdo o Telegram ou outras empresas que comecem a fazer isso.”

No Brasil, o Telegram já foi bloqueado por descumprir decisões judiciais. No final de abril, a plataforma saiu do ar após decisão da Justiça Federal no Espírito Santo, após pedido da Polícia Federal em investigações envolvendo ataques a escolas. “Os fatos demonstrados pela autoridade policial revelam evidente propósito do Telegram de não cooperar com a investigação em curso”, afirmou a 1ª Vara Federal de Linhares (ES) em trecho da decisão da noite desta terça-feira.

Em março do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acatou pedido da Polícia Federal e determinou que as plataformas e provedores de internet bloqueassem o funcionamento do Telegram em todo o Brasil. A decisão estipulava multa diária de R$ 100 mil caso as empresas deixassem de adotar as providências necessárias para suspender o uso do aplicativo.