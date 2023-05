Dinheiro para a saúde

Com a sanção da Lei Complementar 18/2023, que destrava R$ 2 bilhões para os municípios mineiros recursos para a área da saúde, a Associação Mineira dos Municipios (AMM) estima que serão distribuídos entre R$ 8 a R$ 10 bilhões para as cidades do estado. De acordo com o presidente da entidade, Marcos Vinícius Bizarro, essa expectativa se dá em razão de uma dívida de verbas da área da saúde que não foi quitada pelo estado. Em outubro de 2021, o governo de Minas assinou um acordo com a AMM para o pagamento de R$ 6,7 bilhões de verbas. Esses repasses estão sendo realizados em parcelas. Na época, o acordo estabeleceu que a dívida seria paga em 98 parcelas de R$ 400 milhões até dezembro de 2021, R$ 400 milhões no primeiro semestre do ano passado e o residual em 96 parcelas mensais e consecutivas a partir de outubro de 2022. (Vinícius Prates)

Está na lei...

De acordo com o presidente da AMM, a Lei Complementar 18/2023 também deve abranger o pagamento dessa dívida. "Nós temos o entendimento, a Associação Mineira, que aquela dívida, que a gente está recebendo também do governo da área da saúde, ela também entra nessa lei. E, se for isso, claro, e a gente vai ter o entendimento do Tribunal de Contas do Estado, nós estaríamos falando aí na casa de R$ 8 a R$ 10 milhões, que poderiam estar sendo destinados de acordo a necessidade de cada município na área de saúde”, estimou.

A novela do transporte

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) e o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (sem partido), se reuniram (foto) com representantes dos ônibus suplementares e do táxi-lotação para discutir o Projeto de Lei 538/2023 que visa destinar subsídio para o sistema de transporte coletivo municipal. Entre os pedidos que os representantes fizeram, está a solicitação de 15% de qualquer valor de subsídio que seja aprovado pelo legislativo belo-horizontino. Anteriormente, a PBH havia enviado o PL estimando R$ 476 milhões para empresas de transporte coletivo da capital, o que representaria R$ 71,4 milhões. Contudo, o valor será revisto e a prefeitura está disposta a colocar R$ 315 milhões, o que corresponde a R$ 47 milhões aos suplementares.

Governador Romeu Zema (foto: divulgação)

Zema defende reformas

O governador Romeu Zema (Novo) disse ontem em Nova York que o Brasil precisa passar por reformas estruturais para voltar a crescer. “Nós precisamos de um país que seja reformado estruturalmente. Se analisarmos as últimas décadas, o Brasil só tem perdido relevância no cenário internacional. Quarenta anos atrás nós representávamos cerca de 4% da economia mundial, recentemente 2,3%, e o pior, com tendência de queda”, afirmou o governador no Lide Brazil Investment Forum, evento que teve a presença de governadores, senadores, deputados e 250 empresários brasileiros e norte-americanos. (Izabella Caixeta)

Crescimento mineiro

Sobre Minas Gerais, o governador Romeu Zema (foto) pintou um cenário muito melhor. Disse que seu governo tem buscado quebrar a tendência nacional, priorizando decisões técnicas que, segundo ele, tem se mostrado acertadas: “Quatro anos atrás Minas Gerais representava 8% da economia brasileira e hoje representa 9,3%. Tem crescido consistentemente acima da média do Brasil”, disse. Ele destacou os investimentos em rodovias, terminais rodoviários e aeroportos, além de uma economia bem mais dinâmica e diversificada que atraiu recorde de investimentos privados para o estado.

Tempos de paz

Adversários nas prévias do PSDB para a presidência da República em 2022, o ex-governador João Doria e governador reeleito Eduardo Leite vivem tempos de paz. Reunidos em Nova York para o encontro do Lide, eles deram mostra que de que o tempo das disputas ficou para trás. Focado na atividade empresarial, Doria tem dito que não pretende voltar à vida pública. Eduardo Leite, por sua vez, está atento ao debate sobre arcabouço fiscal e às implicações aos estados, como o seu Rio Grande do Sul.

o presidente da Associação de Municípios Mineiros (AMM), Marcos Vinícius da Silva Bizarro (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS)

Presidente da AMM critica Lula

Em entrevista ao Estado de Minas, o presidente da Associação de Municípios Mineiros (AMM), Marcos Vinícius da Silva Bizarro (foto), criticou a ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Mineiro dos Municípios, que está sendo realizado em Belo Horizonte, com a presença de mais de 600 prefeitos. Segundo ele, Lula está mais preocupado em viajar para o exterior do que com os problemas internos. “O presidente tem optado neste primeiro semestre por não fazer viagens internas a nenhum tipo de evento. Está com um discurso muito bom lá fora, mas tem que começar a enfrentar a realidade do Brasil. Já não foi na Marcha dos Prefeitos, em Brasília, e agora está se ocultando de 600 prefeitos de Minas. Fala que todo mundo é bem-vindo, mas não quer sentar e conversar”, declarou.

Braga Netto volta a BH

O Secretário Nacional de Relações Institucionais do Partido Liberal, Braga Netto (PL), chegou a Minas Gerais ontem para uma série de agendas em Belo Horizonte, Contagem e Betim. Derrotado junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições do ano passado, o general tem como principal objetivo articular o relacionamento com os dirigentes municipais e mobilizar as principais lideranças da sigla para as eleições de 2024. Nesta quarta, ele participa do 38º Congresso da AMM, no Expominas, onde estão reunidos cerca de 600 prefeitos dos municípios mineiros.