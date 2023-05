Prefeitos querem mais participação na reforma

Mais de 600 prefeitos partcipam do Congresso Mineiro dos Municípios, que tem a reforma tributária como um dos principais temas (foto: Jair Amaral/EM/D.A PRESS)







O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, cobrou ontem a participação dos municípios na discussão da reforma tributária. Para ele, da forma como a proposta está sendo discutida, alguns municípios podem acabar sendo prejudicados com a distribuição de verbas. De acordo com Ziulkoski, foi entregue ao deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da reforma tributária, 12 recomendações para a reformulação, que ele espera receber apoio. O presidente da Associação Mineira dos Municípios (AMM) e prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius da Silva Bizarro, também criticou a forma como a proposta da reforma tributária tem se apresentado e disse que o projeto tem de ser elaborado “com muito cuidado”.

Ele também é defensor da participação dos municípios nas discussões sobre a reforma.As declarações foram dadas em coletiva de imprensa, na manhã de ontem, no 38º Congresso Mineiro dos Municípios, no Expominas, que contou com a participação dos ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Waldez Goés (Integração e do Desenvolvimento Regional), além do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), do presidente da Câmara de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo (sem partido) e do procurador-geral do estado de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior.





Segundo Ziulkoski, alguns municípios arrecadam grande parte do Imposto Sobre Serviços (ISS), sendo dividido de forma desigual, e por isso a Confederação cobra uma reestruturação na distribuição. “A reforma tributária vai ocorrer se nós da Confederação, a AMM (Associação Mineira dos Municípios), os municípios brasileiros, acertarem e vierem a apoiar a reforma, senão, não existe mais reforma do consumo. É uma briga inclusive com grandes cidades, que hoje abocanham o ISS todo”, declarou.

O objetivo da reforma tributária é a simplificação de alguns tributos, atualmente compartilhados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Nesse sentido, a reestruturação propõe a extinção de uma série de tributos, consolidando as bases tributáveis em dois novos impostos: um imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e um imposto específico sobre alguns Bens e Serviços (Imposto Seletivo).

“Nesse (Imposto Seletivo), nós vamos participar. O outro é só deles (União). Vem para cá agora, aí pega o ICMS, que no ano passado rendeu para o Brasil inteiro R$ 701 bilhões e pega o ISS nosso, que rendeu R$ 102 bilhões, então estou falando de R$ 803 bilhões. É isso que vai ser reproduzido no IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), dos municípios se a reforma andar”, pontuou Ziulkoski.

Ao ser questionado sobre a adesão das recomendações encaminhadas ao Congresso, Ziulkoski disse que até o momento não há nada confirmado, mas espera receber apoio do relator da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). “Nós fizemos a nossa proposta e só vamos apoiar se todos aqueles 12 itens que nós colocamos forem atendidos. O que não dá para continuar é uma cidade, por exemplo, São Paulo, recolhendo hoje R$ 26 bilhões, tem 6% da população e abocanha mais de 1/4 de toda arrecadação”, criticou.

Ainda segundo Ziulkoski, um grupo de municípios, em especial de São Paulo, estão sendo contra a proposta. “Cerca de meia dúzia de municípios grandes, que abocanham exatamente todo o ISS que nós estamos produzindo. Na mudança da proposta nós vamos dar origem para o destino, e vai ser por população e não por valor adicionado”.





Receita de bolo O presidente da AMM, Marcos Vinícius da Silva Bizarro, também criticou a forma como a proposta da reforma tributária tem sido conduzida. “A reforma não é uma receita de bolo, que ela pode chegar em tantos dias e tantas horas, nós vamos ter o resultado. Então a gente tem que discutir muito, porque é um impacto muito grande e pode acontecer aí no dia a dia do cidadão”, afirmou.

“Nós somos um ente federado, os municípios. Você não concorda que se está retirando um imposto que é de competência dos municípios, os municípios não deveriam ser chamados? A Confederação não devia ter sido chamada para construir toda essa reforma? Nós simplesmente não estamos participando efetivamente como um ente federado. Então isso está errado, não pode vir de cima para baixo”, disse o presidente da AMM.

De acordo com o presidente da associação, a maior preocupação dos municípios mineiros é o Imposto Sobre Serviço (ISS). “Nós temos municípios, hoje, que basicamente vivem ISS. Toda vez que a gente aperta o relator da reforma, os debatedores da reforma, quando a gente fala de ISS, eles falam: ‘Qualquer coisa que estiver errado vai ter o fundo, vai ter uma compensação’. A gente não cai mais nessa história, porque lá atrás na Lei Kandir ia ter o fundo, ia ter uma compensação, e o que aconteceu? Então nós não podemos sair nessa premissa que, se acontecer algo errado, vai ter fundo, vai ter compensação”, criticou.