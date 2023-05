Assembleia destrava verba para saúde nos municípios

A proposta, de autoria coletiva de 40 parlamentares, foi aprovada por unanimidade no plenário da Assembleia e vai beneficiar 780 municípios (foto: Guilherme dardaNHan/ALMG)



A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) destravou, ontem, mais de R$ 2 bilhões da Saúde para que 780 municípios do estado possam utilizar os recursos como quiserem, mas dentro da própria área. O Projeto de Lei Complementar 18/2023 foi aprovado em segundo turno por 51 deputados, sem nenhum voto contrário, e deve ser sancionado pelo presidente da ALMG e governador em exercício, Tadeu Martins Leite (MDB), durante o 38° Congresso Mineiro de Municípios, que começa hoje em Belo Horizonte.

“Muito feliz com a aprovação do parlamento mineiro. Na minha avaliação é um marco histórico para o estado, principalmente na área da saúde. Foi um projeto construído por todos os deputados e deputadas da Casa e, na prática, ele destrava recursos da Saúde que já estavam na conta das prefeituras e por questões burocráticas não poderiam ser utilizados para ajudar toda a população”, declarou Tadeu Martins.

Pouco mais de R$ 2 bilhões serão disponibilizados para uma das áreas mais importantes que nós temos, que é a Saúde. Então, a aprovação deste projeto vai ajudar o principal interessado, que é o cidadão mineiro" Tadeu Martins Leite (MDB), presidente da Assembleia Legislativa



O projeto prevê a transposição e transferência de saldos financeiros resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado e de saldos constantes dos fundos de saúde dos municípios, provenientes de repasses da Secretaria de Saúde. De acordo com a Assembleia, o recebimento dos valores fica condicionado a uma série de requisitos, com o objetivo de assegurar que os recursos permanecerão vinculados à saúde.

“Nós estamos falando de mais de 780 municípios e distritos que serão atendidos com esse recurso. Pouco mais de R$ 2 bilhões que serão disponibilizados para uma das áreas mais importantes que nós temos que é a área da Saúde. Então, ao final, a aprovação deste projeto vai ajudar o principal interessado que é o cidadão mineiro”, ponderou Leite.

Os deputados autores do PLC argumentaram que muitas prefeituras já estão executando a transposição e transferência de saldos financeiros de recursos da União remanescentes de exercícios anteriores por meio da Lei Complementar Federal 197/2022. “No entanto, a maior parte dos recursos remanescentes nos fundos municipais de saúde são estaduais”, explicou a ALMG.

“Estamos avançando com a questão da Saúde, o projeto avançou na Assembleia e parece que vai ser sancionado hoje durante o Congresso. Esses saldos remanescentes, que ficam parados em conta bancária, são muito bons para os municípios, que terão essa flexibilização para aquilo que a cidade precisa dentro da Saúde”, disse o presidente da Associação Mineira dos M unicípios e prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinicius da Silva Bizarro (sem partido).

Prefeitos no

Congresso





Começa hoje em Belo Horizonte o 38º Congresso Mineiro de Municípios. Com o tema “Governança, Sustentabilidade e Inovação na Gestão Pública”, o evento, organizado pelo Sebrae e pela Associação Mineira de Municípios (AMM), vai debater temas como a reforma tributária, segurança nas escolas, inteligência artificial, previdência própria, dicas de como melhorar a arrecadação nos municípios, redes sociais, concessões públicas, cidades inteligentes, combate à corrupção e participação da mulher na vida pública. São quase 10 mil inscritos no evento, aproximadamente 600 prefeitos. O principal objetivo, desde que assumi a gestão, é a capacitação, a atualização. Vamos ter também uma ampla discussão sobre a nova lei de reforma tributária. São mais de 300 temas que vamos debater nesses dois dias”, disse o presidente da AMM, Marcos Vinícius Bizarro(Sem partido).