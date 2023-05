Denise RotheNburg E EQUIPE DE POLÍTICA

O pedido de Temer a Lula





De Nova York, onde participa hoje do Lide Brazil Investiment Forum, o ex-presidente Michel Temer mandará a seguinte mensagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva: “É preciso parar com essa fala irresponsável de golpista. Isso não ajuda o país”, diz Temer à coluna. Nos dez minutos da sua fala hoje, o presidente de honra do MDB pretende exaltar o período de diálogo das forças políticas que marcou a sua gestão e ajudou a estancar a derrocada da economia, com a implementação do teto de gastos que o governo Lula 3 planeja substituir pelo projeto do arcabouço fiscal em discussão no parlamento. “Também é preciso deixar claro que o atual governo não está revogando o teto e sim readaptando”, diz o ex-presidente.

É pegar ou largar

Nas conversas com os partidos, o relator do arcabouço fiscal, deputado Claudio Cajado, tem dito que é preciso ter consciência de que, se o seu relatório não for aprovado, vai prevalecer o teto de gastos.

Até aqui...

A ideia dos partidos conservadores, como o leitor da coluna já sabe, é tornar mais rigorosa a punição para o caso de o governo não cumprir o arcabouço. O PT, entretanto, não quer ouvir falar em mais rigor nesse quesito. Setores do partido não querem sequer que o Poder Executivo seja obrigado a enviar uma carta do Legislativo para se explicar, em caso de descumprimento da lei.

O teste

O agro caminha para ser o grande responsável pela primeira prova ideológica do governo Lula no Congresso. O marco temporal para demarcação de terras está prestes a ter um pedido de urgência na Câmara. No Senado, está o projeto que abre o mercado de pesticidas. A avaliação de alguns líderes é a de que, se for a votos, o governo perde.

Reviravolta na bancada do futuro

Tudo estava certo para o deputado Zé Vitor, da ala moderada do PL, assumir a presidência da Frente Digital. Mas, durante café da manhã do grupo, o deputado Lafayette Andrada (foto) (REP-MG) foi aclamado presidente. Além da capacidade de liderança e conhecimento jurídico, pesou na escolha a sua filiação partidária. O Republicanos é conhecido por dar abrigo a parcela relevante da bancada evangélica e representantes de emissoras de rádio e TV.

Cálculos políticos

Ter um representante da Frente Digital no Republicanos é considerado estratégico para se equilibrar no tabuleiro do PL das Fake News, uma vez que o partido visto como uma legenda de centro com menor resistência para o diálogo com o governo do que o PL. Para o novo presidente, será importante manter um bom diálogo com o Executivo, sociedade e parlamento nesta legislatura.

Uner Augusto (foto: divulgação)

De novo, candidato





O ex-vereador Uner Augusto (PRTB), que ocupou assento na Câmara de BH por poucos meses antes de ter a vaga cassada pela Justiça Eleitoral por fraude do partido na cota de gênero, afirmou ao EM que pretende retornar ao Legislativo na eleição do ano que vem e que apoiará o deputado estadual Bruno Engler (PL) na briga pela prefeitura: “O Bruno é o nosso candidato hoje e, se Deus quiser, vai ser eleito. Em relação a mim, eu também devo vir candidato em 2024 novamente disputando uma cadeira na Câmara e defendendo o eleitorado conservador de BH.” (Bernardo Estillac)





Esquerda ou direita?





Uner Augusto (foto), avalia que a composição da Câmara de BH a partir das eleições do ano que vem pode ter uma guinada à esquerda. Ele acredita que a mudança pode vir por alterações na regra eleitoral, mas aposta na organização de candidatos de direita para manter a maioria no Legislativo. “A próxima legislatura é uma caixinha de surpresas. Tem menos partidos para disputar, porque houve federações e fusões de partidos e ao mesmo tempo uma nova regra eleitoral, então acredito que isso vá favorecer à esquerda porque os partidos organizados, com perfis que engajam mais, tendem a eleger mais vereadores. Mas acredito que, se a direita se organizar, temos a possibilidade de fazer talvez a Câmara mais conservadora da história.”