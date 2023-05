E EQUIPE DE POLÍTICA









Zema, Pacheco e Lira em NY





O governador Romeu Zema (Novo) é um dos convidados para um debate que vai acontecer em Nova York no dia 9 de maio sobre as grandes reformas previstas para o Brasil e as oportunidades de investimento internacional para o país. O evento, Lide Brazil Investment Forum, também terá a presença do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O Lide, principal grupo empresarial do Brasil, reúne pelo menos 280 grandes empresários e investidores do Brasil e dos Estados Unidos. (Da Redação)Norte de Minas no Palácio

(foto: PEDRO GONTIJO/SENADO)

Gabriel com Pacheco





Em busca de aporte para o subsídio do transporte público de ônibus em Belo Horizonte, o presidente da Câmara Municipal, vereador Gabriel Azevedo (sem partido), foi ontem à Brasília se reunir com o senador por Minas Gerais Rodrigo Pacheco (foto) (PSD), presidente do Congresso Nacional. Eles discutiram o Projeto de Lei 3278/2021, que poderá destinar recursos que subsidiem o sistema de coletivos na capital mineira. “O projeto foi despachado como terminativo na Comissão de Infraestrutura, sob relatoria do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). O próximo passo é apresentar o relatório e o PL ser votado na comissão. Vai para a Câmara e, não tendo emenda, está aprovado”, explicou Azevedo. Segundo o vereador, Veneziano adiantou o protocolo para ontem e o projeto deve ser votado na semana que vem. (Ígor Passarini)







Direita reunida em BH











Um recado direto













E um gesto









Alta tensão









Memorial descritivo



Anderson Torres, Mauro Cid e Max Guilherme guardam segredos da família e toda a memória do que se passou no antigo governo, especialmente nos dias tensos do processo eleitoral e no pós-eleição. Mauro Cid, por exemplo, tem diálogos em que se trama um golpe de estado, conforme revelou a CNN na quinta-feira. O bolsonarismo nunca esteve tão desanimado no Congresso. A avaliação de alguns aliados depois da prisão de, pelo menos, três principais assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro é a de que o cerco se fechou de um jeito que a tendência é um deles terminar partindo para uma delação. Nada disso, porém, será feito no curto prazo. A tarefa mais premente, avaliam, é organizar o cronograma do arcabouço fiscal e resolver a questão do saneamento no Senado. Há quem defenda que, num gesto de apreço ao Parlamento, Lula revogue os decretos e envie um projeto de lei para evitar que esse tema sirva para medir o tamanho da base do governo no Senado. Afinal, o próprio presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, tem defendido que o governo olhe para frente e deixe em segundo plano esses temas exaustivamente debatidos no governo anterior. A hora é de organizar o jogo para os embates mais importantes, caso do arcabouço e da reforma tributária. Numa reunião logo depois da derrota dos decretos do marco regulatório do saneamento, os líderes comentavam que o fato de o presidente da Câmara, Arthur Lira, não ter presidido a sessão era uma mensagem direta ao Planalto. Algo do tipo “me ajudem a ajudar vocês”. Embora Lula resista a uma reforma ministerial num governo que ainda não completou seis meses, a avaliação é a de que o presidente não conseguirá esperar muito tempo para que as mudanças ocorram. Nem mesmo para liberar as emendas. Parlamentares de partidos de oposição ao governo Lula devem se reunir amanhã em um hotel na região Centro-Sul de Belo Horizonte para debater os temas “vida, família e liberdade”. Organizado pelo ex-vereador Uner Augusto (PRTB-MG), que perdeu o cargo porque o partido fraudou a cota de gênero durante as eleições de 2020, o evento contará com a presença do senador Eduardo Girão (Novo-CE); do deputado estadual Eduardo Azevedo (PSC-MG), irmão do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG); da jurista Dra. Angela Gandra, filha do Dr. Ives Gandra; e do deputado e pré-candidato à prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler (PL-MG), além de influenciadores conservadores. (Thiago Bonna)

Com a viagem do governador Romeu Zema aos Estados Unidos e a ausência do vice-governador Matheus Simões (também em agenda no exterior), o presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite (foto) (MDB), assume interinamente o governo a partir de amanhã. A “posse” de Tadeu Leito criou um fato inédito para o Norte de Minas. Pela primeira vez, uma pessoa da região ocupa a cadeira do chefe do executivo mineiro. O político mais jovem a ocupar o Palácio Tiradentes, o emedebista, de 36 anos, nasceu em Montes Claros. Para marcar sua passagem pelo comando do Executivo Estadual, ele deve visitar Montes Claros na condição de governador na próxima semana. (Luiz Ribeiro)