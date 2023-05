UMA NOVA COLUNA

Ilustração (foto: Ilustração)



O Estado de Minas estreia hoje a coluna EM NOTAS, um novo espaço para contar aos seus leitores o que acontece nos bastidores da política nacional e de Minas. A coluna será produzida pela jornalista Denise Rothenburg e pela equipe da editoria de Política do EM.

Denise Rothenburg é também colunista do jornal Correio Braziliense, onde assina a coluna Brasília-DF. Com 37 anos de carreira, a jornalista cobre Política desde 1989 e trabalhou ainda nos jornais Folha de S.Paulo e O Globo.





Ela destaca o importante papel de Minas Gerais no cenário político brasileiro: “Todos os exemplos de boa política que a gente tem nos grandes momentos da história brasileira sempre passaram por Minas. A política brasileira pulsa nas montanhas mineiras. Às vezes, parece que ela fica meio adormecida, meio latente, mas quando a gente vê, Minas se coloca no cenário de novo”.





Queda de braço

O governo não quer ceder as emendas para administração da Câmara dos Deputados e a pressão promete ser grande. O presidente da Casa, Arthur Lira, não está sozinho nessa empreitada de tentar retomar o controle das emendas. Pelo menos três quadros importantes do PT apoiam Lira nos bastidores e consideram que não seria de todo ruim a Câmara ficar responsável por isso: o líder do governo, José Guimarães (CE), e os deputados Odair Cunha e Reginaldo Lopes, ambos de Minas.





E a CPMI, hein?

O governo perdeu o constrangimento de lidar com os atos democráticos de 8 de janeiro e os militares. Quem tiver culpa no cartório, que responda. Afinal, não foi o Poder Executivo que insuflou a investigação e sim os oposicionistas. A oposição, porém, começa a mudar a sua artilharia da CPMI dos atos de 8 de janeiro para a CPI do MST. Acha que ali será mais fácil jogar uma tarja de cumplicidade com as invasões de terra na testa do PT. Os petistas, porém, consideram que essa CPI do MST tem tudo para dar em nada. Afinal, não é a primeira e nem será a última.





Loteria de BH é aprovada

A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) aprovou ontem, em 1º turno, o Projeto de Lei (PL) 528/2023 para a criação da Loteria do Município de Belo Horizonte (BHLOT), sob pretexto de arrecadar recursos para áreas de assistência social, direitos humanos, esporte, cultura, saúde e segurança pública. A proposta teve 35 votos favoráveis e 4 contrários, vindos de parlamentares do partido Novo (Bráulio Lara, Fernanda Altoé e Marcela Trópia) e de Flávia Borja (PP). Segundo o autor do PL, Juliano Lopes (Agir), a ideia é inspirada em iniciativas de Cuiabá-MT, Campinas-SP e Fortaleza-CE e não há uma previsão exata de arrecadação para BH. (Bernardo Estillac)





Eleição à vista

A disputa pela Prefeitura de BH começa a esquentar. Depois do senador Carlos Viana (Podemos), ontem foi a vez do deputado estadual Bruno Engler (PL) confirmar que será candidato ao cargo. Ele disse que recebeu o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que também era cotado para disputar a eleição do ano que vem. “Missão dada é missão cumprida”, comentou. Deputado estadual mais votado em Minas, Engler tentou ser prefeito de BH em 2020 e, com o apoio de Bolsonaro, ficou em segundo lugar, com 9,95% dos votos, atrás de Alexandre Kalil, eleito no primeiro turno. (Bruno Nogueira)





Sem ditadores nas ruas

Os ânimos devem ficar acirrados hoje na Câmara Municipal de BH. Os vereadores vão votar em 2º turno o Projeto de Lei (PL) 354/2022, que prevê a alteração do nome de espaços públicos que homenageiam autores de violações de direitos humanos, incluindo ditadores e torturadores. O projeto, de autoria do vereador Pedro Patrus (PT), foi aprovado em 1º turno em fevereiro deste ano em sessão marcada por discussão entre parlamentares de esquerda e direita. (BE)





Aos servidores estaduais, 5%

Duas semanas depois da aprovação do aumento de 298% no salário de governador, vice e secretários, Romeu Zema (Novo) discutiu ontem, a portas fechadas, uma recomposição de 5% a 6% aos servidores, com base no IPCA. Outro tema do encontro foi o fim do trabalho remoto, em home office. A possibilidade foi, inclusive, criticada pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais (Sindifisco-MG). Na reunião, estavam também o vice-governador Mateus Simões (Novo), o consultor especial Salim Mattar, os secretários de Estado Marcel Beghini e Luísa Barreto e a subsecretária de Gestão de Pessoas, Kênnya Kreppel Duarte. (Ígor Passarini)

