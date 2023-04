Jorge Serrão confunde bandeiras do RS e do MST em postagem no Twitter

A postagem já atingiu as marcas de 17 mil curtidas e quase 6 mil compartilhamentos (foto: Reprodução / Twitter)

Nesta segunda-feira (24), o jornalista Jorge Serrão realizou uma postagem no Twitter onde sugeria uma pergunta para a Comissão parlamentar de inquérito (CPMI) sobre os atos golpistas de janeiro deste ano. A publicação do comentarista da Jovem Pan gerou grande repercussão nas redes por um erro cometido pelo autor: ele confundiu a bandeira do estado do Rio Grande do Sul com a do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

"Pergunta para a CPMI fazer: O que esse "patriota" estaria fazendo com a bandeira do MST na mão, dentro do Palácio do Planalto, durante a invasão com depredação do 8 de janeiro???"

Pergunta para a CPMI fazer: O que esse "patriota" estaria fazendo com a bandeira do MST na mão, dentro do Palácio do Planalto, durante a invasão com depredação do 8 de janeiro??? pic.twitter.com/Pz3GhJ1pI2 — Jorge Serrão (@alertatotal) April 24, 2023

A postagem já atingiu as marcas de 17 mil curtidas e quase 6 mil compartilhamentos. O equívoco de Jorge gerou uma série de memes na rede do pássaro azul. Um usuário chegou a incentivar a ideia com o comentário “por favor, façam essa pergunta na CPMI”, seguido de risadas. Outras pessoas duvidaram que o erro não fosse intencional e apontaram que o comentarista não excluiu a publicação original.

*Estagiário sob supervisão

Serrão, após repercussão, fez mais uma postagem ridicularizando aqueles que comentaram sobre os detalhes da flâmula: “Bandeira gaúcha... Petralhinhas ficaram nervosas com postagens anteriores sobre suposta bandeira do MST na mão de invasor do Planalto. Calma, turminha. Não soltem a franga antes da CPMI. A baderna foi armada. Por quem? A apuração revelará. Ou não... Aqui reina a impunidade!”