Doria: 'Saí do governo de São Paulo como um liberalista-social'

Doria deixou o governo de São Paulo no ano passado para concorrer à presidência da República, mas desistiu da candidatura (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) O ex-governador de São Paulo João Doria (sem partido) disse que deixou a vida pública com um pensamento diferente daquele de quando a iniciou. Em 2016, eleito prefeito de São Paulo, Doria começou sua trajetória se descrevendo como um "liberalista econômico". No ano passado, ao deixar o cargo de governador, ele se via como "liberal-social".









"Você tem um brasileiro, em todas as partes do Brasil, inclusive no estado mais rico e mais poderoso que e São Paulo, passando fome. Isso é inaceitável Não há justificativa para isso", declarou Doria.





Ele declarou que, quando iniciou a carreira política, acreditava que o liberalismo econômico resolveria todos os problemas do país, mas mudou de ideia ao longo da trajetória.





"E eu quero dar uma informação aqui a você; na verdade, um testemunho de aprendizado também. Eu entrei na vida pública como prefeito de São Paulo e saí da vida pública como governador de São Paulo, sendo que entrei como liberal e saí como liberal-social. Eu acreditava que o liberalismo econômico resolveria todos os problemas do país. Não, não resolve. É preciso ter uma função social, mas com equilíbrio, com balanço, principalmente com paz. O atrito, a briga, o confronto, não vão levar o país a um bom destino", completou o ex-tucano.