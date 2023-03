Ao ter uma de suas falas interrompidas e pedir para retomar a palavra, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi chamado de "Chupetinha" pelo deputado federal Rui Falcão (PT-SP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (28/3).

O comentário foi feito durante uma audiência que ouviu o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA) sobre os atos terroristas causados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia 8 de janeiro; decretos que tratam sobre o acesso a armas de fogo; e a visita de Dino ao Complexo da Maré no Rio de Janeiro.