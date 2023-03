Com choro de Jair Bolsonaro durante evento, Michelle assume PL Mulher

''É compreensível entender porque muitas mulheres não querem entrar nesse ambiente hostil da política. Mas é a nossa presença nela que diminuirá e fará que nós mulheres deixemos de ser o lado mais vulnerável da sociedade e assim possamos juntas lutar pelos nossos ideais'' - Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher (foto: REUTERS/FOLHAPRESS)





Brasília - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tomou posse como presidente nacional do PL Mulher, ontem, em Brasília. O cargo tem o objetivo de incentivar o engajamento feminino na política. No evento, ela afirmou que o partido que mais dá valor às mulheres e que, em sua função, vai respeitar as diferenças de cada uma. “O PL é o partido que mais valoriza a mulher e, juntas, vamos ser esse canal para incentivar e estimular a participação da mulher no cenário político eleitoral, respeitando sempre as diferenças de cada uma, como protagonistas de suas próprias histórias”, disse Michelle em seu discurso.





“É compreensível entender porque muitas mulheres não querem entrar nesse ambiente hostil da política. Mas é a nossa presença nela que diminuirá e fará que nós mulheres deixemos de ser o lado mais vulnerável da sociedade e assim possamos juntas lutar pelos nossos ideais”, emendou. Michelle ganhou destaque na campanha à reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando tomou frente, em várias oportunidades, para dialogar com um público que não demonstrava apoio maciço ao marido: o feminino. "Vou percorrer todo o Brasil para ver pessoalmente cada necessidade de cada município e estado", garantiu.





A ex-primeira-dama ressaltou o trabalho social feito por colegas e tambem ironizou a polêmica envolvendo seu nome contra as joias recebidas da Arábia Saudita. “Em provérbios 31:10 diz que mulher virtuosa é mais preciosa que pedras preciosas. E, hoje, a única joia aqui presente são vocês, mulheres que inspiram, que fazem a diferença, que trabalham na promoção do ser humano e que mudam realidade”, disse.





Em outubro de 2021, a comitiva do ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque do governo Bolsonaro tentou passar pela alfândega, no aeroporto de Guarulhos (SP), com estojo com joias, avaliadas em R$ 16,5 milhões, dadas de presente a Michelle Bolsonaro pela Arábia Saudita. Outra caixa, destinada a Jair Bolsonaro, passou pela alfândega.





Michelle anunciou que seria presidente do PL Mulher em fevereiro, junto ao presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, poucas semanas após retornar ao Brasil. No PL Mulher, a ex-primeira-dama deve receber o mesmo salário de um deputado federal: R$ 33.763.00.





Foram convidados para o evento, as presidentes estaduais do PL Mulher, incluindo a de Minas Gerais, a deputada Delegada Sheila (PL-MG); a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP); as senadoras Damares Alves (Republicanos-DF) e Bia Kicis (PL-DF) e a deputada federal mineira Rosângela Reis (PL-MG). Apesar de o evento ser voltado às mulheres, homens do PL abriram os discursos do evento, entre eles, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto; o senador Magno Malta (PL-ES) e o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL-SC).





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chorou ao discursar no evento de posse de Michelle. Ainda nos Estados Unidos, ele fez uma live e foi o primeiro a se pronunciar na solenidade. Parabenizou a esposa e afirmou que queria estar presente no evento. “Hoje é um dia muito especial. Estamos com o PL Mulher. Obviamente, eu gostaria de estar presencialmente nesse evento ao lado da minha esposa e da minha família. (...) Quero desejar a todas as mulheres do Brasil, em especialmente a senhora Michelle, que Deus dê muita força para que estejam sempre ao nosso lado, para juntos pavimentarmos o futuro do nosso país”, disse Bolsonaro.





"Neste momento tão difícil que o Brasil apresenta, como sempre dizíamos, nada é mais importante que a nossa liberdade", afirmou também. Bolsonaro relembrou também, em sua fala, que o PL, hoje, representa 20% do Congresso Nacional. Por isso, ele pediu que todos deixassem "o ego para trás" para se concentrar no futuro. O discurso do ex-presidente foi encerrado com um coro e palmas de parabéns pelo seu aniversário, puxado por Michelle. "Viva o mito", disse ela ao final da música. Bolsonaro completa hoje 68 anos.





Ao parabenizar o pai o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que ele ainda tem "muito a contribuir". "Parabéns, pai! Que Deus continue te capacitando a cada dia, você ainda tem muito a contribuir com nosso Brasil! Obrigado por tudo e estamos juntos sempre, pro que der e vier!", escreveu o senador. Em declarações públicas, o ex-presidente já disse, mais de uma vez, que acredita que a “sua missão” ainda não acabou e prometeu retornar ao país. Ele está nos EUA desde o fim de dezembro.





ARMAS





A defesa de Jair Bolsonaro afirmou ao Tribunal de Contas da União (TCU), ontem, que já está pronta para fazer a entrega de duas armas trazidas do Oriente Médio. Um ofício foi enviado à corte de contas cobrando o endereço para o qual os equipamentos devem ser despachados. Em nota, o advogado Paulo Amador da Cunha Bueno, que representa o ex-mandatário, diz que os itens ainda não foram entregues porque se fazia necessária a expedição de um guia de tráfego especial, que garante o transporte legal na entrega das armas presenteadas pelos Emirados Árabes. “A defesa já formalizou nos autos estar em condições de efetuar a entrega, aguardando só e somente a definição do local", afirma Bueno.





Costa Neto fala em equilíbrio feminino

Brasília - No evento do Partido Liberal que deu posse à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como presidente do PL Mulher, o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, disse que a intenção é trabalhar para o equilíbrio do sexo feminino na política. Por isso, junto com a passagem de bastão, foi lançado o programa “Mulher que faz acontecer”. A intenção da legenda é reunir mulheres brasileiras que atuam em ações que impactam a vida de pessoas pelo Brasil. A ideia é que elas inscrevam trabalhos para serem analisados pelas diretoras regionais de cada PL Muher fazer a curadoria e repassar à nova presidente.





Apesar de o evento contar com a presença de diversas deputadas e senadoras do partido, de elas subirem no palco e ser direcionado às mulheres, a única que se pronunciou, além de Michelle, foi a deputada federal Soraya Santos (PL-RJ), que estava deixando a presidência do PL Mulher. Em seu discurso, a parlamentar aproveitou para enviar alguns recados a Valdemar Costa Neto. “Não se muda uma sociedade só com a presença feminina, temos que ter homens que tenham coragem de estar lado a lado com os homens. Espero que o partido siga o exemplo que a Adriane implementou no Rio Grande do Sul, lá 50% dos diretórios são presididos por mulheres”, declarou.





Ela falou após as declarações do presidente do Partido Liberal, do governador Jorginho Melo (PL-SC) e do presidente da sigla na Câmara dos Deputados, Altineu Côrtes (PL-RJ). Em uma fala mais longa que os outros, ela chamou atenção para a prioridade aos homens no evento e que a mulher ganha a fama de falar muito. Além disso, elogiou o poder de mobilização de Michelle por meio das causas sociais que defende. “A gente tem que entender o que significa mulher na política. Todos os países que tem menos desigualdade tem mulheres em todos os espaços da sociedade. A mulher na política não se move pelo poder, mas por causas”, disse Soraya.