Aeroporto de Carlos Prates é tema de encontro entre Fuad e Alckmin em BH

"Vou me dedicar à questão do aeroporto Carlos Prates com projeto de moradia e um parque para a cidade", garantiu o vice-presidente Geraldo Alckmin a Fuad Noman no encontro (foto: Reprodução/Redes sociais) O prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman (PSD-MG) se encontrou com o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin (PSB), na capital mineira, nesta segunda-feira (13/02) e pediu apoio federal para a proposta de cessão da área do Aeroporto Carlos Prates.

A Prefeitura de Belo Horizonte já apresentou ao governo federal um projeto social para o local: construção de 2 mil casas populares, um parque e um polo industrial não-poluente. Via redes sociais, Fuad afirmou que relatou a Alckmin sua preocupação com a área.

Comecei o dia recebendo o vice-presidente da República e ministro, Geraldo Alckmin. Tive a oportunidade de relatar a ele a nossa preocupação com os recorrentes acidentes envolvendo o aeroporto Carlos Prates. Reafirmei a nossa proposta de dar uma destinação social para a área. pic.twitter.com/MpB8kS9tA6 %u2014 Fuad Noman (@fuadnoman) March 13, 2023

“Comecei o dia recebendo o vice-presidente da República e ministro, Geraldo Alckmin. Tive a oportunidade de relatar a ele a nossa preocupação com os recorrentes acidentes envolvendo o aeroporto Carlos Prates. Reafirmei a nossa proposta de dar uma destinação social para a área”, disse Fuad.





Mais um acidente com aviões do Aeroporto Carlos Prates aconteceu no sábado (11/03), no Bairro Jardim Montanhês. O piloto não sobreviveu . Desde 2008, 8 acidentes já aconteceram nas imediações. A desativação do Aeroporto Carlos Prates já foi adiada três vezes, sem justificativas. A PBH defende a desativação do aeroporto e solicitou que a área passe a ser gerida pelo município. Atualmente a gestão cabe ao governo federal, que já anunciou o fim das operações aéreas no local a partir do próximo mês.

“Não podemos mais permitir que acidentes assim aconteçam. Por isso, sigo com a minha proposta de utilizar a área do aeroporto para a construção de moradias, parques, escolas, centro de saúde e toda a infraestrutura urbana necessária para a população”, disse o prefeito.





Geraldo Alckmin está em BH para participar da abertura do 39° Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA) nesta segunda-feira. O encontro é realizado desde 1974, de forma alternada nos dois países.