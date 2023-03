Campanha por cassação de Nikolas tem 270 mil assinaturas

O deputado federal Nikolas Ferreira usou peruca loura em discurso na Câmara e provocou protestos (foto: YOTUBE/REPRODUÇÃO)

A petição criada pela deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) pela cassação do mandato de Nikolas Ferreira (PL-MG) bateu a marca de 270 mil assinaturas ontem, quase 48 horas após sua criação. A campanha entrou no ar na noite de quinta-feira, após o parlamentar mineiro fazer discurso considerado transfóbico na tribuna da Câmara dos Deputados no Dia Internacional da Mulher. O abaixo-assinado on-line é uma das medidas em resposta ao pronunciamento de Nikolas. Na quarta-feira, o deputado foi à tribuna do plenário da Câmara dos Deputados e, vestindo uma peruca loira, afirmou que "as mulheres estão perdendo seu espaço ara homens que se sentem mulheres". Em tom jocoso, o parlamentar chegou a se apresentar como "Nikole".





Segundo a deputada, a petição ficará aberta até a semana que vem e será entregue ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). No abaixo-assinado, Erika convoca a participação como forma de apoio à articulação no Congresso em represália ao discurso de Nikolas. “A transfobia é crime equiparado ao crime de racismo e o Congresso Nacional é um espaço para vocalizar a defesa dos nossos direitos, não ataques preconceituosos às mulheres brasileiras. Nikolas Ferreira cometeu o crime de homotransfobia. Já apresentamos uma notícia-crime contra o deputado no STF. Agora estamos juntos com diversos partidos e lideranças políticas para denunciá-lo no Conselho de Ética da Câmara”, diz a apresentação da petição.





O abaixo-assinado é uma das medidas lançadas após o pronunciamento transfóbico no Dia Internacional da Mulher. A própria Erika Hilton, a primeira mulher trans eleita deputada federal por São Paulo, anunciou enviou noticia-crime contra Nikolas ao Supremo Tribunal Federal e acionará o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.





Defesa Nikolas Ferreira garante não temer ser alvo de possível processo de cassação do mandato. "Se ocorre uma cassação, eu levanto 10 mil Nikolas no Brasil inteiro. Porque cassar o meu mandato... é lógico que é bom você ter o tempo de fala, continuar trabalhando ali, inclusive prestar respeito a quem lhe garantiu o voto. Só que a minha vida não acaba com uma cassação", disse o deputado, em vídeo divulgado por ele no Twitter na sexta-feira.





No vídeo, o parlamentar mineiro assegurou, ainda, não ter medo de outras punições, como eventual prisão. "A única maneira deles me pararem, de fato, é inexistente. Quando olho, hoje, no TikTok, no Instagram e na juventude, vejo que os jovens entendem o que falo. É por isso que a esquerda está desesperada. Porque, no Dia Internacional das Mulheres, que seria usado como uma plataforma para divulgar pautas feministas, a pauta foi 'mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres'", falou.