Presidente da Câmara é suspeito de interferir em concurso público

Entrada de escola onde foi realizado o concurso da Câmara Municipal (foto: Reprodução/ Internet)



A empresa de assessoria de concursos Ásectta tem, a partir desta segunda-feira (6/3), três dias úteis para se retratar e colocar em seu site informações sobre o concurso da Câmara Municipal de Santa Bárbara, na Região Central de Minas. O concurso foi realizado em 15 de janeiro de 2023, mas teve várias denúncias de interferência do presidente da Câmara .

O concurso foi anulado em audiência de conciliação realizada na última sexta-feira (3/3) entre a Câmara Municipal de Santa Bárbara e a Ássectta. De acordo com a organizadora do concurso, o presidente do Legislativo Municipal, Léo Baiano teria interferido na realização de forma veemente no dia das provas. Segundo a Ássectta, o vereador, de forma truculenta, permitiu que candidatos tivessem acesso ao local de provas muito depois que os portões foram fechados.

Esta e outras denúncias contra José Leonardo, o Léo Baiano (REDE), e a assessora de comunicação da Câmara Municipal, Bruna Honorato Barbosa, foram apresentadas ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que acatou e entrou com uma Ação Civil Pública (ACP) afim de barrar o certame e apurar o que houve.

O concurso para a Câmara de Santa Bárbara oferecia seis vagas distribuídas para os cargos de advogado (ensino superior), auxiliar de serviços gerais (ensino fundamental), contador (ensino superior), controlador interno (ensino superior), recepcionista (ensino médio) e técnico administrativo (ensino médio), sendo eles, cadastro de reserva.

Nas duas escolas em que foram realizadas as provas, a ACP do MPMG constatou que houve irregularidades nos horários de fechamento dos portões.

A empresa Ásectta foi procurada, no entanto, a reportagem não teve retorno. No site oficial da assessoria, não houve qualquer mudança na página do concurso da Câmara de Santa Bárbara. Tentamos, também, contato com o promotor de justiça da Comarca de Santa Bárbara, que não foi encontrado.