Mais de 30 mineiros foram soltos por Alexandre de Moraes em nova lista

De acordo com o STF, atualmente 751 pessoas seguem presas (foto: Ed Alves/CB/D.A Press) Nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liberdade provisória, sob determinadas condições, a 225 pessoas suspeitas de envolvimentos nos ataques golpistas de 8 de janeiro.





De acordo com o STF, atualmente 751 pessoas seguem presas e 655 foram liberadas da prisão. Os homens que ainda estão presos em Brasília estão detidos no Complexo Penitenciário da Papuda. Já as mulheres, estão detidas na Colmeia, Penitenciária Feminina do DF.





Os suspeitos que foram soltos poderão voltar a suas cidades de origem, mas terão que usar tornozeleira eletrônica, além de seguirem outras medidas determinadas pelo ministro.





Além da tornozeleira eletrônica, os suspeitos também não poderão usar as redes sociais, nem conversar com os outros ex-presidiários. Além disso, estão proibidos de deixar o país e terão que se apresentar semanalmente à Justiça.





Portes de armas de fogo também foram suspensos.

Mineiros libertados: