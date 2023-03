Governo Zema: definidos comandos de Meio Ambiente, APU e outros comitês

Tito Torres (foto) vai presidir a Comissão de Meio Ambiente da ALMG (foto: Clarissa Barçante/ALMG)

União Brasil deve ficar com o comando da CCJ

Presidentes e vices de comissões definidos nesta quarta-feira (1°/3)

Administração Pública

Desenvolvimento Econômico

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Participação Popular

Comissão de Redação

Segurança Pública

A base de deputados estaduais aliados ao governador Romeu Zema (Novo) conseguiu, nesta quarta-feira (1°/3), as primeiras presidências e vices das comissões temáticas de Meio Ambiente e Administração Pública (APU) da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).O comando do comitê ambiental ficou com Tito Torres, do PSD. A APU, por sua vez, vai ser liderada por João Magalhães (MDB). Ter um parlamentar simpático a Zema como presidente do colegiado de Administração Pública, aliás, era objetivo considerado essencial pelos situacionistas para ampliar a governabilidade do Palácio Tiradentes.Na Comissão de Segurança Pública, o presidente será Sargento Rodrigues (PL). Embora o partido de Rodrigues engrosse a base governista, o parlamentar, por ser fortemente identificado aos agentes policiais, deve ter liberdade para se opor ao Executivo quando as demandas classistas forem pauta.O Patriota, outra legenda que orbita em torno de Zema, arrematou a presidência de dois comitês: Desenvolvimento Econômico, com Roberto Andrade, e Redação, com Doorgal Andrada.A oposição vai encabeçar apenas uma das seis comissões que tiveram as presidências definidas hoje. A tarefa vai caber a Marquinho Lemos (PT), escolhido líder do comitê de Participação Popular.Ter um aliado na presidência da Comissão de Administração Pública é importante para o governo porque o grupo é responsável por analisar projetos que tratem do quadro de pessoal do Executivo, do Judiciário e do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Já o comitê de Meio Ambiente, que também aborda pautas ligadas ao Desenvolvimento Sustentável, terá de se debruçar sobre temas como a mineração, que no ano passado gerou desgastes ao governo.A composição das comissões foi definida ontem . As escalações terão de ser renovadas em 2025, no início do segundo biênio desta legislatura. Após conseguir o comando do comitê de Administração Pública, o governo agora trabalha para que os presidentes da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) também saiam da base aliada.O comando da CCJ, aliás, deverá ficar com Arnaldo Silva (União Brasil). Hoje, o governista admitiu a possibilidade de presidir o colegiado. "Acredito que será esse o caminho, dentro de todo um trabalho que foi construído, de amplo acordo. A Assembleia de Minas tem essa vantagem muito grande, da convergência", reconheceu.A Assembleia tem 23 comissões temáticas permanentes. Excluídas as presidências e vices oficializadas nesta quarta-feira, é preciso definir as lideranças de 17 outros comitês Presidente: João Magalhães (MDB)Vice-presidente: Roberto Andrade (Patriota)Presidente: Roberto Andrade (Patriota)Vice-presidente: Vitório Júnior (PP)Presidente: Tito Torres (PSD)Vice-presidente: Ione Pinheiro (União Brasil)Presidente: Marquinho Lemos (PT)Vice-presidente: Ricardo Campos (PT)Presidente: Doorgal Andrada (Patriota)Vice-presidente: Tito Torres (PSD)Presidente: Sargento Rodrigues (PL)Vice-presidente: Delegado Christiano Xavier (PSD)