Kerry chega hoje ao Brasil para cumprir extensa agenda ambiental

Lula se encontrou com John Kerry em novembro passado, na conferência da ONU sobre o clima, no Egito, para discutir mudanças climáticas (foto: INSTAGRAM/REPRODUÇÃO)





Brasília – O assessor especial do governo americano para o clima, John Kerry, desembarca, hoje, em Brasília, para vários compromissos com autoridades brasileiras. Ele será recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e terá reuniões também com o vice-presidente Geraldo Alckmin; o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco; as ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara; e com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante. Ele deverá se reunir também com outros parlamentares e empresários. A embaixada dos EUA informou que os temas dos encontros serão as mudanças climáticas e o combate ao desmatamento.





A agenda do enviado do presidente Joe Biden terá duas partes. Uma para discutir preservação do meio ambiente, energias renováveis, indústria, comércio e agricultura. E outra diplomática, envolvendo também a questão ambiental, para discutir a intenção da Casa Branca de fornecer recursos para programas de conservação da Amazônia, que inclui aporte de recursos para o Fundo Amazônia. E ainda convocação de reunião do Grupo de Trabalho de Alto Nível Brasil-EUA sobre Mudança do Clima (GTNC); co- operação Brasil-EUA na Convenção da ONU sobre Mudança do Clima; e cooperação Brasil-EUA sobre o Acordo de Paris.





John Kerry chega ao país uma semana depois de o governo brasileiro anunciar o nome do diplomata e ex-ministro das Relações Exteriores Luiz Alberto Figueiredo como embaixador extraordinário para o clima, cargo que acaba de ser criado pelo governo Lula. De acordo com o Itamaraty, Luiz Alberto Figueiredo deverá representar o país em eventos internacionais sobre clima e em discussões no exterior sobre combate às mudanças climáticas. Ele já foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos e representante do país nas Nações Unidas, em Nova York (EUA). Na estrutura do Itamaraty, Figueiredo foi chefe da Divisão de Política Ambiental do ministério.





EGITO





Lula se encontrou com John Kerry em 15 de novembro, no Egito, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. O petista foi convidado para participar da cúpula logo após ter vencido o segundo turno das eleições, em 30 de outubro. Durante o encontro no país africano, Kerry anunciou a criação de um plano de compensação de carbono para ajudar os países em desenvolvimento a acelerar sua transição energética com o abandono dos combustíveis fósseis.





O enviado americano lançou o Energy Transition Accelerator (ETA – Acelerador de Transição Energética) com a intenção de custear projetos de energia renovável e agilizar as transições de energia limpa nos países em desenvolvimento. Os EUA desenvolverão o programa com o Bezos Earth Fund e a Rockefeller Foundation, com contribuições dos setores público e privado que operariam até 2030. Kerry afirmou que Nigéria e Chile estão entre os países em desenvolvimento que demonstraram interesse precoce no ETA, e que Bank of America, Microsoft, PepsiCo e Standard Chartered Bank manifestaram interesse.





"Nossa intenção é colocar o mercado de carbono para trabalhar para empregar capital para acelerar a transição de energia suja para energia limpa especificamente, para aposentar a energia ininterrupta a carvão e acelerar a construção de energias renováveis", afirmou Kerry. Ele acrescentou que os créditos de carbono usados no programa serão de "alta qualidade" e atenderão a "fortes salvaguardas".





Na ocasião, o representante da Casa Branca reconheceu as críticas aos esquemas voluntários de compensação de carbono levantadas por grupos ambientalistas e por força-tarefa criada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, que recomendou que os créditos de carbono sejam usados com moderação por empresas e governos para evitar minar seus planos de zero emissão líquida.





Kerry afirmou que Guterres apoia a iniciativa de mercado de carbono liderada pelos EUA, desde que haja salvaguardas para ela. Grupos ambientalistas condenaram a iniciativa, dizendo que o esquema atrasará os esforços reais para reduzir as emissões.





BIDEN





No último dia 10, Lula foi recebido pelo presidente Joe Biden, na Casa Branca. Depois do encontro, o governo americano anunciou a liberação de recursos para o Fundo Amazônia, sem citar valores.





Fontes do governo brasileiro informaram que seriam US$ 50 milhões. O fundo foi criado há 15 anos com o objetivo de financiar ações de redução de emissões oriundas da degradação florestal e do desmatamento na Amazônia. Reúne doações internacionais e já recebeu recursos da Noruega e Alemanha.





"Como parte desses esforços, os Estados Unidos anunciaram sua intenção de trabalhar com o Congresso para fornecer recursos para programas de proteção e conservação da Amazônia brasileira, incluindo apoio inicial ao Fundo Amazônia, e para alavancar investimentos nessa região muito importante", afirmou o governo americano na ocasião. Após o encontro, Lula afirmou: “O Brasil não quer transformar a Amazônia em um santuário da humanidade, mas também não quer abrir mão de que a Amazônia é um território do qual o Brasil é soberano.”