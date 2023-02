Vereador preso com carro que tinha chassi adulterado diz: 'mal-entendido'

O vereador Hamilton Cézar Martins (Patriota) se pronunciou, nesta quinta-feira (23/2), em suas redes sociais, após ser detido por dirigir um carro com o chassi adulterado. Segundo ele, houve um "mal entendido".

O político explicou que passou por uma "grande prova". “Retorno de viagem junto com a família, tive o contratempo de ser abordado. Houve a identificação de que o chassi do carro não era compatível com o constante no documento”, diz Martins.

Conforme o vereador, o veículo foi adquirido há 10 dias, em uma compra feita de um amigo.

“Só que houve um mal-entendido: esse veículo deriva de um furto ocorrido em Belo Horizonte. As pessoas levaram para o Rio de Janeiro, clonaram o chassi, clonaram a placa, depois de um tempo a polícia do Rio localizou o carro e fez a apreensão, e depois de feita a apreensão, a Polícia Militar do Rio de Janeiro devolveu o carro para a seguradora, que, portanto, devolveu para o proprietário anterior que o fez chegar a quem nos vendeu o carro”, completa.

Parlamentar foi liberado após prestar depoimento (foto: foto: Polícia Militar de Minas Gerais/PMMG/Câmara Municipal de Igarapé/Reprodução) Após ficar mais de dez horas esperando e prestando depoimento na delegacia, Martins foi liberado.

“Toda as vezes que você for fazer qualquer negócio com veículo automotor, não deixe de conferir o número do chassi expresso no carro e a sua compatibilidade no documento”, afirma o vereador.

O político de Igarapé foi abordado em uma blitz durante o carnaval 2023, realizada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), após voltar de viagem.

Na abordagem da PM, foi identificado que o veículo que ele dirigia estava com o chassi modificado. O carro foi apreendido, e Martins conduzido até a delegacia.