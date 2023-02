Vereador é preso com carro que tinha chassi adulterado

Martins foi reeleito para seu segundo mandato em 2020 (foto: Polícia Militar de Minas Gerais/PMMG/Câmara Municipal de Igarapé/Reprodução) O vereador Hamilton César Martins (Patriota) foi preso, nesta quarta-feira (22/2), ao ser encontrado com um carro que estava com o chassi alterado.

O político, que é de Igarapé, Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi abordado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) durante operação do carnaval 2023, que foi realizada nas rodovias do estado.

Conforme a PM, o policiamento rodoviário abordou um veículo L220 Triton, na cor preta, e verificou que a documentação estava em dia, mas o chassi modificado.

O proprietário do veículo, com o chassi correto, é de São Paulo, na cidade de Santa de Parnaíba. Segundo a PM, o condutor relatou receber várias multas de Minas Gerais.

“O veículo abordado estava com a numeração do chassi com sinais de adulteração, sendo que a numeração timbrada apresentava irregularidades entre as escritas dos números”, conta.

O automóvel foi apreendido e o vereador levado até a delegacia. No depoimento, ele informou ser político em Igarapé. Martins tem 44 anos, sendo eleito em 2020 para seu segundo mandato na cidade.

Em fala aos policiais, Martins disse que comprou o carro de um amigo em Igarapé, por R$ 100 mil, preço abaixo do valor do carro.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Câmara Municipal de Igarapé e pediu para falar com o setor de assessoria de imprensa para saber se eles têm um posicionamento sobre o caso, mas um dos atendentes disse que o local não está funcionando nesta quarta-feira (22/2).

Em caso de retorno, a matéria será atualizada.