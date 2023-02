Lula está em São Paulo para visitar áreas afetadas pelas fortes chuvas

Lula embarcou para São Paulo por volta das 8h na Base Aérea de Salvador (BA) (foto: Reproduçã/ redes sociais)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou por volta das 10h15 desta segunda-feira (20/2) na Base Aérea de São José dos Campos (SP). Do local, Lula partiu em um helicóptero do Exército com destino à cidade de São Sebastião, no Litoral Norte, onde visita áreas afetadas pelas fortes chuvas deste fim de semana.Lula embarcou para São Paulo por volta das 8h na Base Aérea de Salvador (BA). O petista estava desde a última sexta-feira (17/2) no litoral da Bahia, onde passava o feriado de Carnaval.





Nesse domingo (19/2), em uma rede social, ele informou que viajaria a São Paulo para acompanhar os trabalhos de enfrentamento à tragédia provocada pelo temporal deste fim de semana. Pelo menos, 35 pessoas morreram em São Sebastião e uma em Ubatuba.

De acordo com a Defesa Civil, o volume de chuva nas últimas 24 horas superou o esperado para todo o mês de fevereiro em três das quatro cidades do Litoral Norte (São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba).Conforme a agenda presidencial, às 12h, em São Sebastião, o petista faz uma declaração à imprensa e anúncios de ações emergenciais para a população atingida. Acompanham Lula na visita ao litoral paulista os ministros da Casa Civil, Rui Costa; dos Transportes, Renan Filho; e da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta.



*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader