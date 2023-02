Deltan, Kataguiri e Van Hattem querem lista de móveis comprados por Lula

Deputados pedem informações sobre compra de imóveis (foto: CÂMARA DOS DEPUTADOS/REPRODUÇÃO)





Parlamentares da oposição encaminharam, nesta sexta-feira (10/2), um requerimento de informações da Casa Civil acerca de uma compra de R$ 379,8 mil feita pela Presidência da República, na aquisição de 11 móveis sem licitação.De acordo com eles, não se sabe quais imóveis foram adquiridos, ou para onde eles foram alocados.A denúncia foi feita pelo deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR).Assinaram o documento Adriana Ventura (Novo-SP), Alfredo Gaspar (União-AL), Gilson Marques (Novo-SC), Kim Kataguiri (União-SP), Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP), Marcel Van Hattem (Novo-RS), Maurício Marcon (Podemos-RS) e Joaquim Passarinho (PL-PA). As informações são do portal