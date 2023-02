'Perderam': reeleição de Pacheco leva termo aos mais comentados das redes

Com a reeleição, Pacheco vai comandar o Senado pelos próximos dois anos (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O senador Rodrigo Pacheco (PSD) foi reeleito para a presidência do Senado, cargo que disputava contra Rogério Marinho (PL). Com a vitória do candidato, que contava com o apoio do PT, o termo “perderam” se tornou um dos mais comentados no Twitter. Os internautas usaram a palavra como uma maneira de comemorar que a bancada ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) perdeu a eleição na Casa, já que apoiava Marinho.





A expressão “perdeu mané” também entrou para os trends da redes social com a mesma conotação nos comentários. Usuários ironizam os ataques que colocaram em dúvida a eficiência das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral, promovidos por Bolsonaro, parte de seu governo e apoiadores.

ACABOU!!!!



PERDERAM MAIS UMA!



Rodrigo Pacheco dá surra em Marinho e é reeleito Presidente do Senado.



Mais uma derrota pro bolsofascismo!!! pic.twitter.com/yaX8XRwx4e — Felipe Neto %uD83E%uDD89 (@felipeneto) February 1, 2023

Eles perderam as eleições com urna de papel e contagem voto a voto. O que irão dizer? — Erick (@erickeduardo4) February 1, 2023

PACHECO ELEITO, LULA GANHOU MAIS UMA



Marinho, Bolsonaro e Michelle PERDEU MANÉ :pic.twitter.com/PNYDR1MuTF — Jonas Souza%u2790%uEA00 (@SrJonasl7) February 1, 2023

Não que o Rodrigo Pacheco presidente do senado seja uma grande vitória, mas poder dizer PERDERAM para os bolsonaristas DE NOVO é gostoso demais. — Adrieli (@Adrieli_S) February 1, 2023

Perdeu mané

Rodrigo Pacheco reeleito

Chorem extremistas de direita a boiada não vai mais passar.

Tbm mouro, mourão e Damares apoiando o marinho, não tô há como ganhar mesmo, ni quem quer estar ligado a golpistas EXTREMISTAS. pic.twitter.com/fOfruGcebG — %uD83D%uDEA9%uD83C%uDFF4%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7M@rcio%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDFF4%uD83D%uDEA9 (@oicram2016) February 1, 2023

O placar da votação terminou em 49 votos contra 32. Eram necessários 41 votos para Pacheco assegurar o cargo. Com a reeleição, ele vai comandar o Senado pelos próximos dois anos.