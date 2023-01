Ex-advogado de Bolsonaro esteve 16 vezes com ele enquanto escondia Queiroz

Wassef nega ter escondido Queiroz em sítio, mas caseiro afirmou que ex-assessor morou lá por cerca de um ano (foto: Sergio Lima/AFP) Frederick Wassef, ex-advogado da Família Bolsonaro, visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao menos 16 vezes nos palácios presidenciais, enquanto escondia Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em um dos seus imóveis, em Atibaia, no interior de São Paulo.

Entre outubro de 2019 a junho de 2020 - mês em que Queiroz foi localizado e preso -, treze encontros ocorreram no Palácio do Planalto e três no Palácio da Alvorada. Os registros das visitas dos Palácios estavam sob sigilo de 100 anos, mas foram divulgados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) ao Brasil de Fato.





Prisão de Queiroz









Segundo relatório do antigo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), Queiroz também movimentou R$ 1,2 milhão em sua conta bancária de maneira considerada "atípica".





De acordo com um dos caseiros, Queiroz passou cerca de um ano morando no sítio de Wassef. Na época, o advogado negou ter escondido Queiroz e disse que foi vítima de uma 'armação'

Visitas a Bolsonaro





Após a prisão de Queiroz, conforme os dados da LAI, Wassef ficou cerca de um ano e meio sem realizar visitas ao presidente nos palácios.





Apenas em novembro de 2021 Wassef retornou ao Palácio do Planalto. Ao todo, o advogado esteve nos palácios 27 vezes.