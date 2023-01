Camila Valadão foi a deputada estadual mais votada da história do Espírito Santo (foto: Reprodução/Redes sociais)

A deputada estadual do Espírito Santo, Camila Valadão (PSOL-ES), relatou em suas redes sociais que foi confundida com uma servidora da Assembleia Legislativa do estado (Ales) ao entregar os seus documentos para a posse como parlamentar. Camila foi eleita em 2022 e foi a deputada estadual mais votada da história do Espírito Santo.