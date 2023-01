Zema recebe sindicato dos jornalistas para falar sobre agressões à imprensa

O encontro vai ser realizado às 9h da manhã, na Cidade Administrativa (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)





"O governador vai ser cobrado com muita veemência. Queremos uma posição do estado reprimindo estas manifestações, que não são democráticas. Manifestação democrática não bate em jornalista e não quebra o erário público", declarou Gregório.

Jornalistas são atacados

No dia 6 de janeiro, manifestantes se irritaram com a cobertura dos jornalistas sobre a retirada do acampamento bolsonarista e partiram para agressão física. Entre socos e chutes, os profissionais foram impedidos de trabalhar e a Guarda Municipal precisou intervir.





No dia anterior, um fotógrafo também foi agredido por manifestantes bolsonaristas que acampam em frente à sede do Exército. O profissional tentou se esconder da intimidação atrás de um carro, mas foi arrastado pelo chão, recebeu socos, chutes e pauladas. Como resultado das agressões, ele sofreu um corte na cabeça e foi levado para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento.

Governo lamenta agressões

Depois dos ataques, o governo mineiro ressaltou a função essencial da imprensa para garantir a transparência e o direito à informação . "Reforçamos que o governo condena veementemente quaisquer atos de violência. É lastimável que mais um episódio de violência se repita na capital mineira, um dia após o fotógrafo de um jornal também ser vítima de um ataque, em circunstâncias similares ao caso de hoje", declarou na ocasião.





O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), vai se reunir com dirigentes do Sindicato Profissional dos Jornalistas de Minas Gerais (SJPMG) na próxima segunda-feira (16/1) para conversar sobre as agressões sofridas por jornalistas, nos dias 5 e 6 de janeiro, dentro do acampamento bolsonarista da avenida Raja Gabaglia, localizada na divisa das regiões Centro-Sul e Oeste de Belo Horizonte.