Governo quer extradição se ministro não retornar

Anderson Torres, que está nos EUA, diz que anteciparia volta ao Brasil (foto: EVARISTO SÁ/AFP)





Brasília – O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou, ontem, que o governo Lula pedirá a extradição do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres, que está nos Estados Unidos, caso ele não volte ao Brasil até segunda-feira. “Houve anúncio pelo Anderson de que ele iria se apresentar [à Polícia Federal], mas ainda não houve marcação de data. Vamos aguardar até segunda-feira”, disse Dino. “Caso não se confirme [a vinda de Anderson Torres ao Brasil], vamos deflagrar os procedimentos voltados à extradição, já que há ordem de prisão”, completou.





Ex-ministro do governo Jair Bolsonaro (PL), Anderson Torres voltou à chefia da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal em 2 de janeiro. Ele estava nos Estados Unidos quando bolsonaristas radicais invadiram os prédios do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. O mandado de prisão contra Torres foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na terça-feira e confirmado pelo plenário da corte.





Moraes também é presidente do TSE e protagonizou embates com Bolsonaro durante o pleito. O ex-presidente difundiu diversas vezes mentiras e teorias da conspiração contra as urnas eletrônicas. Também acusou o TSE – sem nunca apresentar provas – de trabalhar pela eleição de Lula. Desde a derrota para Lula, Bolsonaro se manteve recluso no Palácio da Alvorada. Ele viajou aos Estados Unidos às vésperas da posse, descumprindo o rito democrático de passar a faixa ao seu sucessor. A Polícia Federal encontrou na residência de Torres uma minuta de decreto para o então presidente Jair Bolsonaro instaurar estado de defesa no TSE. O objetivo, segundo o texto, era inverter o resultado da eleição presidencial.





A Polícia Federal apreendeu em um armário na casa de Torres, na qunta-feira, a minuta de decreto sobre um golpe de Estado. O texto começa assim: “Decreta Estado de Defesa, previsto nos arts. 136, 140 e 141 da Constituição Federal, com vistas a restabelecer a ordem e a paz institucional, a ser aplicado no âmbito no Tribunal Superior Eleitoral, para apuração de suspeição, abuso de poder e medidas inconstitucionais e ilegais levadas a efeito pela presidência e membros do tribunal, verificados através de fatos ocorridos antes, durante e após o processo eleitoral presidencial de 2022”.





Outro trecho diz: “Verificada a existência de indícios materiais que interfiram no objetivo previsto no caput do art. 1º, a medida poderá ser estendida às sedes dos tribunais regionais eleitorais. Na vigência do Estado de Defesa ficam suspensos os seguintes direitos: I - sigilo de correspondência e de comunicação telemática e telefônica dos membros do Tribunal Superior Eleitoral, durante o período que compreende o processo eleitoral até a diplomação do presidente e vice-presidente eleitos, ocorrida no dia 12.12.2022. Acesso às dependências do Tribunal Superior Eleitoral e demais unidades, em caso de necessidade, conforme previsão contida no inciso 3° do art. 1°. Durante o Estado de Defesa, o acesso às dependências do Tribunal Superior Eleitoral será regulamentado por ato do presidente da Comissão de Regularidade Eleitoral, assim como a convocação de servidores públicos e colaboradores que possam contribuir com conhecimento técnico”.