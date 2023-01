Justiça bloqueia bens de 59 financiadores

AGU quer que os responsáveis pelo financiamento da tentativa de golpe paguem do próprio bolso os estragos nas sedes dos três Poderes (foto: Carl de Souza/AFP )





A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu e a Justiça Federal bloqueou R$ 6,5 milhões em bens de 52 pessoas e sete empresas apontadas como financiadoras dos atos golpistas ocorridos no domingo, em Brasília. Na liminar, remetida ontem ao Judiciário, constam os nomes de oito moradores de Minas Gerais. Uma fretadora de ônibus, sediada em Frutal, no Triângulo, também é citada. O bloqueio envolve imóveis, veículos e valores financeiros em conta, mas pode ter as cifras aumentadas. Isso porque o montante milionário mencionado na medida cautelar é considerado preliminar – apenas a Câmara dos Deputados, que foi invadida pelos radicais, trabalha com a possibilidade de ter de cobrir um rombo superior a R$ 3 milhões.





Dos oito de Minas citados, cinco têm residência em Belo Horizonte. São eles: Bruno Marcos de Souza Campos, Daniela Bernardo Bussolotti, Hilma Schumacher, Pablo Henrique da Silva Santos e Patrícia dos Santos Alberto Lima. São citados, ainda, Claudia Reis de Andrade, de Juiz de Fora, na Zona da Mata; Franciely Sulamita de Faria, de Nova Ponte (Triângulo); e Jasson Ferreira Lima, de Paracatu (Noroeste). A empresa de Frutal, por sua vez, atende pela razão social Gran Brasil Viagens e Turismo Ltda. Segundo a AGU, os citados tiveram “papel decisivo” na articulação do movimento, que terminou em invasão ao Palácio do Planalto e às sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF). A tomada dos edifícios acabou em quebra-quebra e vandalismo, com prejuízos ao erário. Para o governo federal, há provas suficientes para apontar que os citados ajudaram a custear a ida de radicais bolsonaristas à capital federal. A peça menciona, apenas, suspeitos de envolvimento direto no processo de reserva dos coletivos que rumaram a Brasília. A ideia da AGU é que os responsáveis pelos aluguéis dos ônibus arquem com os prejuízos, assim como deve acontecer com os golpistas que concretizaram os danos.





"Os réus que fretaram algum desses ônibus, de vontade livre e consciente, financiaram/participaram ou colaboraram decisivamente para ocorrência desses atos que, por assim dizer, se convolaram em atos ilícitos dos quais, mais que os danos materiais ao patrimônio público federal objeto desta ação, resultaram danos à própria ordem democrática brasileira", justifica a autarquia. A relação de nomes que baseia a liminar foi construída com o apoio de informações da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Empresa nega

Procurado pelo Estado de Minas, o empresário Hermes Leonel Rodrigues, um dos sócios da Gran Brasil Viagens e Turismo, negou que a firma frutalense tenha enviado um de seus 10 ônibus a Brasília recentemente. Hermes disse ter sido procurado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para tratar da possibilidade do aluguel de coletivos para uma viagem ao Distrito Federal. O interesse, diz ele, não se transformou em prestação de serviço. O empresário afirmou que, antes, foi sondado por interessados em assistir à posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





"Nem sei do que se trata. Me procuraram para ir a Brasília para a manifestação do Bolsonaro e para a posse de Lula. Em nenhuma hipótese fechei viagem. Em 2023, nenhum veículo meu pisou em Brasília. Já faz mais de ano que não pego viagem para lá", afirmou, em entrevista por telefone. Hermes contou ter descoberto pela imprensa a inclusão do nome de sua empresa na lista entregue pela AGU à seccional brasiliense da Justiça Federal. Segundo ele, se preciso for, vai entregar ao Judiciário um documento com a relação de viagens feitas por sua firma. "Muitos vão falar que são inocentes. Eu, verdadeiramente, sou inocente", assegurou. O fretador garantiu, ainda, que tem evitado aceitar trabalhos que têm a capital federal como destino. O motivo, de acordo com ele, é o acirramento do ambiente político na- cional. A reportagem buscou respostas, ainda, com os oito moradores de Minas citados pela AGU, a partir de informações públicas disponíveis na internet. Com alguns, como Daniela Bussolotti, Franciely de Faria, não houve sucesso nos contatos telefônicos. Sobre outros, como Hilma Schumacher, não foram encontrados dados para o estabelecimento de contato.



VEJA A LISTA DE PESSOAS E EMPRESAS APONTADAS PELA AGU:

Adailton Gomes Vidal

Ademir Luis Graeff

Adoilto Fernandes Coronel

Adriane de Casia Schmatz Hagemann

Adriano Luis Cansi

Alethea Veruska

Amir Roberto El Dine

Aparecida Solange Zanini

Bruno Marcos de Souza Campos

Carlos Eduardo Oliveira

Cesar Pagatini

Claudia Reis de Andrade

Daniela Bernardo Bussolotti

Dyego Primolan Rocha

Fernando Jose Ribeiro Casaca

Franciely Sulamita de Faria

Genival Jose da Silva

Hilma Schumacher

Jasson Ferreira Lima

Jean Franco de Souza

João Carlos Baldan

Jorge Rodrigues Cunha

José de Oliveira

José Roberto Bacarin

Josiany Duque Gomes Simas

Leomar Schinemann

Marcelo Panho

Marcia Regina Rodrigues

Marcio Vinicius Carvalho Coelho

Marco Antonio de Souza

Marcos Oliveira Queiroz

Marlon Diego de Oliveira

Michely Paiva Alves

Monica Regina Antoniazi

Nelma Barros Braga Perovani

Nelson Eufrosino

Pablo Henrique da Silva Santos

Patricia dos Santos Alberto Lima

Pedro Luis Kuruncz

Rafael da Silva

Rieny Munhoz Marcula

Rosangela de Macedo Souza

Ruti Machado da Silva

Sandra Nunes de Aquino

Sheila Mantovanni

Stefanus Alexssandro Franca Nogueira

Sulani da Luz Antunes Santos

Terezinha de Fatima Issa Da Silva

Vanderson Alves Nunes

William Bonfim Norte

Yres Guimaraes

Zilda Aparecida Dias

Alves Transportes Ltda

Associação Direita Cornélio Procopio

Gran Brasil Viagens E Turismo Ltda

Primavera Tur Transporte Eireli

Rv da Silva Serviços Florestais Ltda

Sindicato Rural de Castro

Squad Viagens e Turismo Ltda





(Mineiros em negrito)