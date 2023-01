Ação quer impedir posse de eleitos que apoiam ataques

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A PRESS - 3/10/22 )

Brasília – O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) receberam petições para que ao menos seis deputados federais e estaduais eleitos tenham a sua diplomação suspensa e sejam impedidos de tomar posse em 1º de fevereiro, entre eles dois mineiros. A iniciativa é dos advogados Marco Aurélio de Carvalho, Fabiano Silva dos Santos e Pedro Serrano, do grupo Prerrogativas. A articulação, integrada por juristas, advogados e defensores públicos, cita publicações e manifestações de autoria de Carlos Jordy (PL-RJ), Silvia Waiãpi (PL-AP), André Fernandes (PL-CE), Walber Virgolino (PL-PB), e dos mineiros Nikolas Ferreira (PL-MG), Sargento Rodrigues (PL-MG), em que os parlamentares eleitos supostamente endossam os ataques às sedes dos três Poderes, em Brasília.

"Não é aceitável ou imaginável que pessoas que tenham sido eleitas como representantes do povo em um regime democrático, por meio de eleição livre, possam apoiar, incentivar e mesmo participar de atos que atentem contra o Estado democrático de direito", afirmam os advogados ao TSE. "O apoio público a atos atentatórios ao regime democrático configura, de maneira clara e direta, comportamento incompatível com o decoro parlamentar", acrescentam.

Os signatários da petição destacam uma decisão do presidente da corte eleitoral, Alexandre de Moraes, em que o ministro afirma que todos os envolvidos nos ataques golpistas serão responsabilizados. Eles ainda citam como exemplo o caso do juiz da Primeira Instância Wauner Batista Ferreira Machado, da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte, que foi afastado do cargo pelo Conselho Nacional de Justiça por autorizar a realização de um ato golpista em frente ao quartel do Exército na Avenida Raja Gabaglia, na capital mineira.

"Trata-se de paralelo perfeitamente aplicável à hipótese dos autos", afirmam os advogados do Prerrogativas, sugerindo que os parlamentares eleitos também podem ser responsabilizados por ações relacionadas aos ataques ocorridos no domingo.

A ofensiva do Prerrogativas se soma a medidas tomadas pelas bancada do PT na Câmara e pelo Psol, que entraram com representações junto ao Supremo Tribunal Federal pedindo que parlamentares que participaram ou incentivaram atos antidemocráticos sejam investigados. O PT pede que alguns deles sejam impedidos de assumir o cargo na próxima Legislatura e tenham o acesso barrado a redes sociais.

"A única saída é responsabilizar civil e criminalmente os responsáveis por essas manifestações. Essas ameaças são ainda mais graves quando sustentadas por parlamentares que se elegeram com o voto popular e atentam contra a democracia, regime que os alçou à condição de representantes e mandatários do povo", afirma o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas. "A gente não pode ter nenhum comportamento condescendente com golpistas, com fascistas, com terroristas e muito menos com parlamentares que se elegem no regime democrático e que atentam contra a democracia e contra as instituições. Temos que reagir de forma contundente e pedagógica", completa.

A reportagem questionou a assessoria de legendas que têm integrantes associados ao quebra-quebra, como PL – partido do ex-presidente Jair Bolsonaro –, PP e Podemos. Também há indícios da atuação de integrantes do PSD, do Republicanos e do Cidadania, siglas que já anunciaram o expurgo dos golpistas. O PSD, presidido por Gilberto Kassab, divulgou uma resolução da comissão executiva nacional, elaborada em reação ao levante, que prevê a saída imediata de quem teve relação com a "selvageria antidemocrática".

O PL, que tem deputados eleitos entre os suspeitos de comparecerem ou dar apoio à invasão, não anunciou se tomará medidas contra os filiados. A assessoria disse estar esperando uma posição do partido para se manifestar.

Reação

Procurado pelo Estado de Minas, o deputado eleito Nikolas Ferreira criticou a petição dos advogados ao STF. “Com relação aos atos do dia 8, repudiei, inclusive nas redes sociais, os atos de vandalismo. Com relação a eu constar na petição, realmente é vexatório da parte deles. A única coisa que a peça fala a respeito de mim é sobre um tuíte de uma pessoa que postou uma fake, dizendo que um vídeo de 22 de outubro, em que estou com Bolsonaro no Nordeste, era convocando para os atos que aconteceram no dia 8. Então, eles baseiam essa peça em uma fake news, em uma mentira. Inclusive, irei processá-los por litigância de má-fé”, afirmou o deputado eleito em nota.

O deputado estadual re- eleito Sargento Rodrigues foi procurado pelo EM, mas até o fechamento da edição não tinha dado retorno.

Fuad: “Não vamos permitir movimentos golpistas na cidade”

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, disse ontem que não vai permitir movimentos golpistas na cidade. Perguntado sobre como a PBH tem se preparado para eventuais manifestações de bolsonaristas inconformados com a derrota nas eleições, Fuad Noman afirmou que a prefeitura está preparada para cumprir seu dever constitucional, presente no juramento feito pelo prefeito ao assumir o cargo, de defender as constituições do país, do estado e as leis municipais.

“Nós temos uma Guarda Civil extremamente eficiente; na parte de fiscalização está todo mundo mobilizado, nós fizemos um evento na Raja Gabaglia com muita eficiência, fizemos ontem (quarta-feira) outro evento com muita eficiência”, disse Noman, se referindo ao desmonte do acampamento bolsonarista em frente ao quartel militar da Raja e sobre a operação que impediu manifestação na Praça da Liberdade, respectivamente.

Fuad ressaltou que a PBH e suas equipes estão preparadas para lidar com esse tipo de situação, se necessário. “Nós não vamos permitir movimentos dessa ordem enquanto houver determinação do Supremo Tribunal Federal para fazer isso. Não vamos permitir movimentos golpistas, inconstitucionais, na cidade de Belo Horizonte. Vamos usar os instrumentos que nós temos”, afirmou. (Maicon Costa)







Parlamentares dos EUA pedem investigações do FBI

Washington – Deputados americanos acionaram a Casa Branca para revogar o visto diplomático do ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro (PL), que está nos EUA desde o fim do ano passado, e pediram que o Departamento de Justiça responsabilize "quaisquer atores baseados na Flórida que possam ter financiado ou apoiado os crimes violentos de 8 de janeiro", quando golpistas invadiram as sedes dos três Poderes, em Brasília. Os deputados pedem ainda que o FBI, a polícia federal americana, "investigue quaisquer ações que tenham sido tomadas em solo dos Estados Unidos para organizar esse ataque ao governo brasileiro."

A carta dos congressistas americanos foi enviada na quarta-feira ao presidente Joe Biden. Na segunda-feira, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, indicou que Bolsonaro não pode permanecer nos EUA com o visto de chefe de Estado que usou para entrar no país. Se não procurar o governo americano até o fim de janeiro para mudar a categoria do visto que o autoriza a permanecer em solo americano – como um de turista –, ele ficará em situação irregular e pode até ser deportado.

Também na quarta, um grupo de 32 legisladores democratas dos EUA e 38 brasileiros de diversos partidos divulgaram declaração conjunta acusando o ex-presidente Donald Trump e seus ex-assessores Steve Bannon e Jason Miller de "encorajarem (o ex-presidente Jair) Bolsonaro a contestar os resultados das eleições no Brasil" e pedindo responsabilização pelos ataques à democracia.

Os legisladores apontam semelhanças entre os ataques ao Capitólio, em Washington, em 6 de janeiro de 2021, e os ataques ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Palácio do Planalto, em Brasília, no último domingo. No texto, afirmam que "agitadores de extrema-direita no Brasil e nos Estados Unidos" estão coordenando esforços para ameaçar a democracia.

A declaração aumenta a pressão sobre o democrata, em meio às discussões nos EUA sobre o status de Bolsonaro no país – ele está na Flórida desde 30 de dezembro. Congressistas democratas querem que a Casa Branca deporte Bolsonaro. Joaquín Castro, que representa a minoria democrata no Comitê de Hemisfério Ocidental, disse à CNN americana que "os EUA não deveriam ser um refúgio para o autoritário que inspirou terrorismo doméstico no Brasil". Alexandria Ocasio-Cortez, conhecida como AOC, parte da ala mais à esquerda dos democratas, postou no Twitter: "Os EUA precisam deixar de dar guarida a Bolsonaro".