Golpistas voltam para o quartel-general do Exército e se reinstalam

Bolsonaristas invadiram o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal neste domingo (foto: Sergio Lima/AFP)

Bolsonaristas radicais que invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes neste domingo (8) voltaram ao quartel-general do Exército no início da noite.A segurança no local foi reforçada pela Polícia do Exército. Logo na entrada, soldados pedem para que os golpistas desmontem as barracas.Os bolsonaristas, no entanto, se negam a retirar as estruturas e não são forçados a deixar o espaço.Uma cozinha montada no local serve sopa para os bolsonaristas. A reportagem flagrou pessoas chegando com engradados de água e de leite ao acampamento.O Exército passou a proibir no fim de semana a entrada de carros na região do Setor Militar Urbano, onde fica o QG. Apesar disso, a quantidade de barracas aumentou de sexta-feira (6) para domingo com a chegada de caravanas de bolsonaristas radicais.A maior parte dos bolsonaristas voltou da Esplanada dos Ministérios ao quartel-general do Exército a pé. O fluxo de pessoas aumentou por volta das 19h30, cerca de uma hora após as forças policiais retirarem os golpistas das proximidades da Praça dos Três Poderes.Durante a tarde de domingo, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, se reuniu com o comandante do Exército, Júlio César de Arruda, e outros generais no Comando Militar do Planalto.No encontro, Múcio e os generais avaliaram que os bolsonaristas não devem mais ficar em frente ao QG do Exército.Segundo relatos feitos à reportagem, a cúpula do Exército e do Ministério da Defesa ainda querem evitar o confronto com os golpistas, que pedem intervenção militar contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Para encerrar o acampamento, portanto, os militares decidiram endurecer a estratégia de estrangular a logística dos bolsonaristas que pernoitam na frente do quartel-general.A tática tem sido criticada por membros do governo Lula, que defendem uma ação mais incisiva do Exército para a retirada dos bolsonaristas.