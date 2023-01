O acampamento de bolsonaristas, que ficou montado durante mais de dois meses em frente ao Comando da 4ª Região Militar, foi desmontado nessa sexta-feira (6/1) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DAPRESS)





A decisão foi tomada depois que a PBH pediu ao ministro para reavaliar decisão da Justiça que acatou o pedido de Esdras para que manifestantes bolsonaristas pudessem voltar ao local e que os objetos apreendidos fossem devolvidos.





No Twitter, o prefeito de BH, Fuad Noman (PSD), comemorou a decisão de Moraes. “Agradeço o Ministro Alexandre de Moraes pela postura firme na defesa da ordem pública ao acatar nosso recurso e determinar a imediata desobstrução da Avenida Raja Gabablia em todo o seu entorno. O Estado Democrático de Direito é condição inegociável”, escreveu.





O ministro Alexandre de Moraes acolheu, neste sábado (7/1), o pedido da Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte e determinou multa de R$ 100 mil para manifestantes bolsonaristas que permanecerem em frente a Companhia de Comando da 4ª Região Militar na Av. Raja Gabaglia em Belo Horizonte. O valor se aplica inclusive àqueles que tiverem veículos bloqueando passagem.Além disso, o ministro multou o empresário do ramo têxtil Esdras Jonatas dos Santos, um dos líderes do acampamento desmantelado, na sexta-feira (6/1), em R$ 100 mil. Roberto Carlos Abreu também foi multado no mesmo valor.