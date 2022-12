A dois dias da posse, bolsonaristas seguem em frente a quartel na Raja

Movimento segue intenso em frente ao quartel, com barracas e trios mantidos (foto: Alexandre Guzanshe /EM/D.A Press)

A dois dias do início oficial do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o acampamento de bolsonaristas em frente à Companhia de Comando da 4ª Região Militar, na Avenida Raja Gabaglia, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, segue montado e pedindo intervenção contra a posse do presidente eleito. Nesta quinta-feira (29/12), manifestantes mantêm agenda com palavras de ordem, bandeiras nacionais e faixas de ataque ao sistema eleitoral do país.