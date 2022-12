Congresso de olho no Supremo

O ministro Gilmar Mendes deve votar hoje, assim como o ministro Ricardo Lewandowski, concluindo a votação do orçamento secreto (foto: Ed Alves/CB/D.A. Press - 4/4/18)





O julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a constitucionalidade das emendas do relator está mexendo diretamente com os ânimos do Congresso Nacional. As principais votações do Poder Legislativo estão entrelaçadas e a decisão da Justiça pode ser determinante para os rumos das alianças que estão se formando para o ano de 2023 e até mesmo as que já foram concretizadas.





Boa parte dessas articulações envolvem o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que conquistou um grande poder de influência nos partidos do Centrão, a qual teve grande mérito das emendas de relator. As RP9 deram origem ao esquema do orçamento secreto, que desde agosto se tornou um pouco mais transparente, quando passou a exigir a rubrica do parlamentar que enviou os recursos a estados ou municípios e não apenas a do relator-geral do Orçamento, como era feito anteriormente.





O extenso voto da presidente do STF, ministra Rosa Weber, favorável à inconstitucionalidade das emendas de relator trouxe um imediato mal-estar em muitos deputados e senadores. Ao Estado de Minas, um aliado do governo Jair Bolsonaro afirmou que a relação entre Legislativo e Judiciário não é e nunca foi boa, pois o Supremo “atropela constantemente” prerrogativas da Câmara e do Senado. “Vão querer proibir as emendas do relator? O voto da ministra (Rosa Weber) não foi uma decisão, ela estava legislando. Se eles querem legislar, manda eles votarem o Orçamento na semana que vem”, desabafou, reservadamente, o deputado.

Mais transparência

Na cúpula do governo eleito também há o entendimento de que as RP9 são uma prerrogativa do Congresso. Apesar de entender a inconstitucionalidade da medida seja “bom para a República”, um cacique petista no Congresso entende que o parlamento tem o direito às emendas do relator, uma vez que a falta de transparência tenha sido solucionada após a aprovação, na última sexta-feira, do substitutivo do senador Marcelo Castro (MDB-PI) ao Projeto de Resolução do Congresso Nacional (PRN) 3/2022, que dá transparências ao modelo de repasse.





Por ser relator-geral do Orçamento e autor da PEC da Transição, Castro está envolvido em todos os trâmites. Aliado de Lula, o senador disse que uma decisão pela inconstitucionalidade das emendas do relator seria um erro do Supremo Tribunal Federal. No entanto, ele relatou que a decisão sobre o mecanismo cabe à corte, inclusive, a de errar por último. “O STF é autônomo, ele vai tomar a decisão dele, né? E a decisão que o STF tomar está tomada, inclusive como dizia Rui Barbosa, ele tem até o direito de errar por último. Nós entendemos, mas com todo respeito, com toda vênia ao Supremo Tribunal Federal que nós não estamos descumprindo nenhum preceito constitucional”, disse.





O cientista político André César, da Hold Assessoria Legislativa, acredita que a definição do rumo das emendas de relator é uma questão central para o futuro político imediato do país. “Lira se fia muito (nas emendas), e se utiliza muito para manutenção desse poder e agora que vai ser testado na eleição para a presidência da Câmara, que ele é o franco favorito nas condições atuais”, avaliou.





André Cesar analisou que a resolução aprovada pelo Congresso traz certa transparência do mecanismo de funcionamento do orçamento secreto e pode levar a uma votação mais apaziguadora. “Por isso, é uma tendência, eu imagino, dos dois ministros que ainda irão votar, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, votarem modulando essa questão, não acompanhando na integralidade o voto de Rosa Weber. Resolvido esse imbróglio você pode votar a PEC do Bolsa Família já na terça”, projetou.





enquanto isso...

...Zema e deputados erão diplomados





Depois da diplomação de Lula e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), na semana passada, a vez, hoje, é de boa parte dos deputados federais, senadores, governadores e parlamentares estaduais. Em Minas Gerais, os 53 escolhidos para a Câmara dos Deputados, os 77 componentes da nova formação da Assembleia Legislativa, o governador Romeu Zema (Novo) e o senador eleito Cleitinho Azevedo (eleito pelo PSC, mas agora no Republicanos), recebem os certificados de vitória. Os documentos vão ser entregues em solenidade na Sala Minas Gerais, na Região Central de Belo Horizonte. O evento, previsto para começar às 17h, vai ser conduzido pelo desembargador Maurício Soares, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). Os deputados estaduais e federais eleitos vão ser chamados ao palco em ordem alfabética, mas apenas Zema e o presidente do TRE-MG vão se pronunciar no palco.