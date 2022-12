Gilmar Mendes: 'recursos para renda mínima estão fora do Teto de Gastos'

Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (foto: AFP / EVARISTO SA) O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, determinou, neste domingo (18/12), que os recursos destinados ao pagamento de benefícios para garantir renda mínima aos brasileiros estão fora do chamado “Teto de Gastos”. A informação foi divulgada pelo portal "G1".

“Reputo juridicamente possível que eventual dispêndio adicional de recursos com o objetivo de custear as despesas referentes à manutenção, no exercício de 2023, do programa Auxílio Brasil (ou eventual programa social que o suceda (...) pode ser viabilizado pela via da abertura de crédito extraordinário (...), devendo ser ressaltado que tais despesas (...) não se incluem na base de cálculo e nos limites estabelecidos no teto constitucional de gastos”, afirmou o ministro na decisão.

Ainda de acordo com Gilmar, “os recursos financeiros existem para fazer frente às inúmeras despesas que decorrem dos direitos fundamentais preconizados pela Constituição”, escreveu.

A equipe de transição do governo eleito, junto com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), negocia com o Congresso a aprovação da proposta de mudança na Constituição que amplia o teto de gastos para assegurar o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família.