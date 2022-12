Novo ministro? Alckmin se reúne com ex-deputado da bancada ruralista

Geraldo Alckmin é coordenador da transição do novo governo Lula, o qual ele também é vice-presidente eleito (foto: Rovena Rosa/Agência Brasil )

Coordenador do governo de transição, Geraldo Alckmin (PSB) recebeu o ex-deputado federal Nilson Leitão (PSDB-MT) para reunião na semana passada.Cotado para ser ministro da Agricultura, o ex-parlamentar da bancada ruralista é próximo do vice-presidente eleito, que, segundo aliados, diz ver nele uma forma de aproximar o PSDB e o agronegócio do futuro governo Lula (PT). Leitão foi líder do PSDB na Câmara e coordenou campanhas presidenciais de Alckmin em Mato Grosso.Procurado pela coluna, Leitão não quis comentar o encontro com o ex-governador de São Paulo.Leitão é presidente do IPA (Instituto Pensar Agro), que assessora a bancada ruralista no Congresso, e deve continuar à frente do órgão após mudança no estatuto que contou com apoio de 45 das 48 associações integrantes. O resultado foi visto como demonstração de força do tucano junto ao setor.Encontros de Leitão com Baleia Rossi nas últimas semanas também repercutiram no circuito do agro. O presidente do MDB diz que ele seria um ótimo nome para a pasta.