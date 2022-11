Portugal: bolsonaristas tentam se infiltrar em reunião de Lula

Lula disse que os defensores de Bolsonaro devem ser ignorados (foto: Vicente Nunes) A segurança do presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, teve de agir rapidamente para impedir a entrada de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em um encontro do petista com representantes de movimentos sociais que atuam em Portugal, no auditório do Instituto Universitário de Lisboa. A segurança do presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, teve de agir rapidamente para impedir a entrada de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em um encontro do petista com representantes de movimentos sociais que atuam em Portugal, no auditório do Instituto Universitário de Lisboa.

Eles tentaram se infiltrar na lista de convidados, que foram previamente selecionados e tiveram de passar por averiguação. Uma das formas para tentarem o acesso ao evento foi pedindo filiação ao PT por meio do diretório do partido em Lisboa. “De repente, houve um grande número de pedidos de filiação. Estanhamos muito”, disse Marcos Pinheiro, integrante da legenda.

Durante o encontro com representantes de movimentos sociais neste sábado, Lula disse que os defensores de Bolsonaro devem ser ignorados. Ele recomendou que nenhum de seus apoiadores se envolvam em brigas. “Não devemos brigar com o fanatismo dessa gente, são pessoas que não querem ver a realidade”, afirmou. O presidente eleito assinalou que a extrema-direita no Brasil é radical demais. “A esquerda brasileira não faz nem 10% do que essa extrema direita é capaz”, acrescentou.

Fauze el Khadre, apoiador de Lula, sabe bem o tamanho da ira de bolsonaristas. Na sexta-feira, 18 de novembro, ele estava com um totem com a imagem do petista quando uma mulher o agrediu e tentou destruir o objeto. O pior só não aconteceu porque a polícia interveio logo e conteve os ânimos.