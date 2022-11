Janaina nega áudio golpista e pede que manifestantes voltem para casa

Janaína Paschoal (foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

A deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB-SP) negou nesta quinta-feira (10) a autoria de um áudio golpista e pediu que os manifestantes favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro (PL) que contestam o resultado das urnas voltem para casa.

"Tenho pedido às pessoas que tenham calma e voltem para suas casas. Reitero que respeito o direito à manifestação, mas entendo que os manifestantes, infelizmente, vêm sendo instrumentalizados', escreveu ela em publicação nas redes sociais.



Não sou eu na gravação estapafúrdia, que fizeram em meu nome. Peço, por favor, que me ajudem a esclarecer. pic.twitter.com/4ED3qKPi5Q — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) November 10, 2022

Um áudio atribuído a ela que circula entre grupos de WhatsApp bolsonaristas diz aos militantes que há uma "guerra" em curso, e que eles precisam estar atentos e posicionados em frente aos quartéis.

Janaina, uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), também disse ser "evidente" que as Forças Armadas não vão contestar o resultado da eleição. "Eu venho dizendo que os políticos que deram essa falsa esperança a vocês mentiram com intuito eleitoreiro", afirmou.

Desde o dia 30 de outubro, ativistas dizem não reconhecer a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas e pedem "intervenção federal". Alguns bloquearam rodovias federais, e outros se reuniram em frente a estruturas de Exército.

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o ministro Alexandre de Moraes, declarou que os participantes desses atos antidemocráticos e criminosos serão "responsabilizados sob a pena da lei".