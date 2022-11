Vereador de Alfenas acusa policiais de não intervirem nas rodovias

Vereador acusa PM de não intervir em manifestações (foto: Reprodução/Luciano Solar) Em um vídeo publicado nas redes sociais, nessa quarta-feira (2/11), Luciano Solar (PV), vereador de Alfenas, no Sul de Minas, disse que a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) não está atuando nas manifestações bolsonaristas que questionam a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. Nas imagens, Solar acusa a PM de ser "conivente" com os atos bolsonaristas.





Na última terça-feira (1/11), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu que os policiais militares dos estados devem atuar no desbloqueio de estradas fechadas, inclusive nas rodovias federais.

Leia: PRF libera último ponto de interdição em rodovias mineiras





"A polícia insubordinada do presidente Bolsonaro, não cumprindo ordens judiciais do ministro Alexandre de Moraes", diz. "É isso o que eles querem para o Brasil. As pessoas precisam trabalhar e não tem como passar. Bando de delinquente. Vão trabalhar!", completa.





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Militar para cobrar um posicionamento, mas não obteve retorno até esta publicação. Tão logo a instituição se manifeste, este texto será atualizado.